Colani: "Türkiye ve Rusya ile yeni anlaşmalar geliştirme sürecindeyiz"

Suriye'de yeni yönetimin cumhurbaşkanı olarak atadığı El Kaide Kökenli Heyet Tahrir Şam lideri Ebu Muhammed el Colani (Ahmet eş-Şara), başkent Şam’da The New York Times gazetesine röportaj verdi. Colani, "Suriye'de yaşanacak herhangi bir kaos sadece komşu ülkelere değil, tüm dünyaya zarar verecektir" dedi.

Colani, hükümetinin hem Türkiye hem de Beşar Esad'ın iktidardayken önemli müttefiki olan Rusya ile anlaşmalar müzakere ettiğini söyledi. Her iki ülkeden de ilerleyen dönemde askeri destek alma ihtimaline değinen Colani, "Türkiye'nin Suriye'de askeri varlığı var, Rusya'nın da askeri varlığı var. Suriye ile diğer ülkeler arasındaki geçmiş anlaşmaları iptal ettik ve yeni anlaşmalar geliştirme sürecindeyiz" ifadelerini kullandı.

Colani, "Rejimin yıkılması ve Suriye'nin içinde bulunduğu yeni durum, bölgede tamamen yeni güvenlik ilişkilerinin önünü açtı. Bu nedenle bölgesel ülkelerin veya Avrupa'daki birçok ülkenin Suriye'nin istikrarında büyük çıkarı var" şeklinde konuştu.

ASKERİ DESTEK ARAYIŞI

Colani, ülkedeki askeri üsleri işaret ederek, "Tüm taraflara bu askeri varlığın Suriye'nin yasal çerçevesiyle uyumlu olması gerektiğini söyledik. Herhangi bir yeni anlaşmanın Suriye'nin bağımsızlığını, güvenliğini, istikrarını ve hiçbir ülkenin varlığının Suriye toprakları üzerinden diğer uluslara tehdit veya tehlike oluşturmamasını garanti altına alması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Suriye ordusuna yıllardır destek verdiğini, ülkesinin gelecekte Rusya'nın ya da başka ülkelerin desteğine ihtiyaç duyabileceğini kaydeden Colani, "Şimdiye kadar Rus üretimi silahlara alternatif olarak başka ülkelerden teklif almadık" dedi. Colani, "Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesidir. Suriye'nin silahları tamamen Rus'tur. Suriye'nin uzun yıllardır güvendiği birçok gıda ve enerji anlaşması var" şeklinde konuştu.

ABD’YE "YAPTIRIMLARI KALDIR" ÇAĞRISI

Colani, 45 dakikalık röportajında ABD’ye yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu. Colani, "Yaptırımlar, önceki rejimin halka karşı işlediği suçlara yanıt olarak uygulanmıştı" ifadelerini kullandı. ABD’nin yaptırımların kaldırılması için sunduğu taleplere değinen Colani, bazı şartların "tartışılması veya değiştirilmesi gerektiğini" söyledi. Suriye topraklarının herhangi bir yabancı ülkeyi tehdit etmek için kullanılmasını önleyeceği sözü veren Colani, "Suriye en başından beri topraklarının herhangi bir yabancı ülkeyi tehdit edecek şekilde kullanılmasını önleme konusunda kararlı" ifadelerini kullandı.

ALEVİ KATLİAMIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA: SORUMLU OLANLAR YARGILANACAK

Colani ayrıca, mart ayında Alevilere yönelik gerçekleştirilen katliamlara da değinerek, hükümetinin barışı korumaya kararlı olduğunu iddia etti ve şiddetten sorumlu olanları yargılayacağını belirtti.