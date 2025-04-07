Colani, Türkiye'ye geliyor

Suriye'de geçiş döneminin cumhurbaşkanı olarak atanan Ebu Muhammed el Colani (Ahmet eş-Şara), Türkiye'ye gelecek.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Colani’nin gelecek hafta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

BAE, Colani'nin göreve gelmesinin ardından ziyaret edeceği ikinci körfez ülkesi olacak. Colani, geçen şubat ayında Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Ebu Muhammed el Colani (Ahmet eş-Şara), 4 Şubat 2025'te Ankara'ya gelerek AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de bir araya gelmişti.