Colani, Türkiye'ye geliyor: Gündemde neler var?

Suriye'de geçiş döneminin cumhurbaşkanı olarak atanan Ebu Muhammed el Colani (Ahmet eş-Şara), Türkiye'ye gelecek.

Milliyet'in haberine göre, Colani'nin, Suriye’de geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edilmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretlerini Suudi Arabistan ve Türkiye’ye yapmayı planlıyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programının uygun olması halinde Colani'nin 4 ya da 5 Şubat tarihlerinde ziyaretini gerçekleştirebileceği ifade ediliyor.

GÜNDEMDE NELER VAR?

Colani'nin Ankara temaslarında en önemli başlıklardan biri güvenlik olacak. Suriye'nin Türkiye sınırının büyük bölümü halen YPG kontrolünde bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi, Colani ile yaptığı görüşmenin ardından, "Suriye'de tek bir ordunun olması ve SDG'nin de bu ordunun bir parçası olması konusunda anlaştık. Ancak mekanizmanın nasıl olacağı ve işleyişi konusundaki görüşmeler devam ediyor" açıklamasında bulunmuştu.