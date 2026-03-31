Colani ve Starmer görüştü: Gündem Ortadoğu

Londra'da bir araya gelen İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Suriye'de geçici hükümetin Cumhurbaşkanı olarak atanan Ebu Muhammed el Colani'nin (Ahmet eş-Şara), ikili ilişkiler, Suriye'deki gelişmeler, Ortadoğu'daki gerilim ve Hürmüz Boğazı'nın önemini görüştü.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre ikili, bu sabah Londra'da bir araya gelerek Suriye'nin bölgesindeki gelişmeleri ele aldı.

Açıklamaya göre, Ortadoğu'da devam eden çatışmaları masaya yatıran Colani ve Starmer, bölgesel istikrarı yeniden sağlamanın ve gerilimi daha fazla artıracak adımlardan kaçınmanın önemine vurgu yaptı.

Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının ciddi ekonomik etkileri olacağına dikkati çeken ikili, Boğaz'ın güvenilir bir planla yeniden açılmasının ve seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanması için birlikte çalışmaya vurgu yaptı.

Suriye'nin ekonomisini konuşan ikili, İngiliz iş dünyasının bu alanda neler yapabileceğini de görüştü.