Colani, Washington'da IMF Başkanı ile görüştü
Colani, IMF Başkanı Georgieva ile Washington’da bir araya gelerek ülkenin kalkınma ve ekonomik işbirliğini görüştü.
Kaynak: AA
Suriye'de geçici hükümetin Cumhurbaşkanı olarak atanan Ebu Muhammed el Colani (Ahmet eş-Şara), Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ile görüştü.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Colani ve Georgieva, Washington'da IMF merkezinde bir araya geldi.
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de hazır bulunduğu görüşmede, Suriye ile IMF arasında ülkenin kalkınma ve ekonomik gelişim çabalarını desteklemeye yönelik olası işbirliği alanları ele alındı.
ABD'ye giden Colani'nin, bugün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor.