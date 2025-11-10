Colani, Washington'da IMF Başkanı ile görüştü

Suriye'de geçici hükümetin Cumhurbaşkanı olarak atanan Ebu Muhammed el Colani (Ahmet eş-Şara), Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ile görüştü.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Colani ve Georgieva, Washington'da IMF merkezinde bir araya geldi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de hazır bulunduğu görüşmede, Suriye ile IMF arasında ülkenin kalkınma ve ekonomik gelişim çabalarını desteklemeye yönelik olası işbirliği alanları ele alındı.

ABD'ye giden Colani'nin, bugün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor.