Colani'yle bir araya gelen ABD temsilcisi Barrack: "Tarafları mutabakata uymaya çağrıyoruz"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye’deki geçici hükümetin El-Kaide kökenli başkanı Colani (Ahmed Şara) ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü. Barrack, Halep'teki son gelişmelerin ele alındığını belirterek, "10 Mart Mutabakatı'na aykırı görünen Halep'teki son gelişmelerin derin bir endişe kaynağı" olduğunu kaydetti. Barrack, "Tüm tarafları azami itidal göstermeye, düşmanca eylemleri derhal durdurmaya ve Suriye hükümeti ile SDG arasında 10 Mart ve 1 Nisan 2025 tarihlerinde imzalanan anlaşmalar uyarınca diyaloğa dönmeye çağırıyoruz. Şiddet, Esad rejiminin düşüşünden bu yana elde edilen ilerlemeyi tehlikeye atma riski taşıyor ve hiçbir tarafın çıkarına olmayan dış müdahaleye yol açıyor" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, bugün Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Barrack, X hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

“Bugün, Başkan Donald J. Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio adına, Şam’da Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Şeybani ve ekibiyle bir araya gelerek Halep’teki son gelişmeleri ve Suriye’nin tarihi geçiş sürecinde izlenecek yolu ele aldık.

Başkan Trump, bu süreci tüm toplulukların -Arap, Kürt, Dürzi, Hristiyan, Alevi, Türkmen, Asuri ve diğerlerinin- saygı ve onurla muamele gördüğü, yönetime ve güvenlik kurumlarına anlamlı katılım sağladığı birleşik bir Suriye için kritik bir fırsat olarak değerlendirdi. Bu çerçevede, ülkenin ilerlemesine ‘bir şans vermek’ amacıyla yaptırımların kaldırılmasına onay verdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye’nin tarihi geçişini memnuniyetle karşılamakta ve Devlet Başkanı Ahmed Şara liderliğindeki hükümeti ülkeyi istikrara kavuşturma, ulusal kurumları yeniden inşa etme ve tüm Suriyelilerin barış, güvenlik ve refah özlemlerini gerçekleştirme çabalarında desteklemektedir.

"SDG İLE ORTAKLIK YÜRÜTÜYORUZ"

ABD, uzun süredir IŞİD’in yenilgiye uğratılması ve Suriye’de istikrarın sağlanması için çaba göstermekte; bu kapsamda Doğal Kararlılık Operasyonu (OIR) ve terörizme karşı kalıcı kazanımlar elde edilmesinde büyük fedakârlıklar yapan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile ortaklık yürütmektedir.

Suriye hükümeti, Mart 2025’te imzalanan entegrasyon anlaşmasına bağlılığını yeniden teyit etmiş; bu anlaşma SDG güçlerinin ulusal kurumlara dahil edilmesi için bir çerçeve sunarken Kürt haklarını korumakta ve ülkenin birliğini güçlendirmektedir.

Halep’te anlaşmayı zedeleyen son gelişmelerin endişe verici olduğu belirtilerek, tüm taraflara azami itidal göstermeleri, çatışmaları derhal durdurmaları ve 10 Mart ile 1 Nisan 2025’te imzalanan anlaşmalar doğrultusunda diyaloğa dönmeleri çağrısı yapıyoruz.

"RUBIO’NUN EKİBİ HAZIR"

Dışişleri Bakanı Rubio’nun ekibi, Suriye hükümeti ile SDG arasında yapıcı bir angajmanı kolaylaştırmaya hazırdır. Amaç, Suriye’nin birliğini koruyan, tek ve meşru bir ulusal ordunun hedefini destekleyen, kapsayıcı ve sorumlu bir entegrasyon sürecini ilerletmektir.

Hedefimiz, kendiyle ve komşularıyla barış içinde yaşayan, egemen ve birleşik bir Suriye’dir — eşitlik, adalet ve fırsatların tüm halkına sunulduğu bir ülke.

Suriye’nin komşularını ve uluslararası toplumu bu vizyonu desteklemeye, gerekli işbirliği ve yardımı sağlayarak gerçeğe dönüştürmeye davet ediyoruz.”