Colin Kazım-Richards teknik direktör oldu

İngiltere 2. Lig ekiplerinden Crawley Town, teknik direktörlük görevine Colin Kazım-Richards’ı getirdi. Kulüp, Scott Lindsey ile yolların ayrılmasının ardından sezon sonuna kadar Kazım-Richards ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Futbolculuk kariyerinde Türkiye dahil birçok farklı ligde forma giyen 39 yaşındaki Kazım-Richards, Fenerbahçe, Galatasaray, Bursaspor ve Fatih Karagümrük gibi kulüplerde oynadı.

A Milli Takım formasını da 37 kez giyen eski futbolcu, 2 gol kaydetti.

ARSENAL ALTYAPISINDA BAŞLADI

Yaklaşık iki yıl önce Arsenal altyapısında antrenörlük kariyerine başlayan Kazım-Richards, Crawley Town ile birlikte ilk kez teknik direktörlük görevini üstlenecek.

Ligde zor bir dönemden geçen Crawley Town, son 10 haftada galibiyet alamazken 24 takımlı ligde 31 puanla 21. sırada bulunuyor. Kazım-Richards’ın görevi, sezonun kalan bölümünde takımı ligde tutmak olacak.