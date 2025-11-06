Collins Sözlüğü yılın kelimesini belirledi

Collins Sözlüğü, 2025 yılının kelimesi olarak “vibe coding” terimini seçti.

Bu ifade, yapay zekayı (AI) kullanarak dili bilgisayar koduna dönüştürme sanatı anlamına geliyor.

Euronews Türkçe’de yer alan habere göre Collins’in genel müdürü Alex Beecroft, “Collins’in Yılın Kelimesi olarak ‘vibe coding’i seçmesi, dilin teknolojiyle birlikte nasıl evrildiğini mükemmel biçimde yansıtıyor” dedi.

Beecroft ayrıca, “İnsan yaratıcılığıyla makine zekâsının kusursuz biçimde birleşmesi, doğal dilin bilgisayarlarla etkileşimimizi nasıl kökten dönüştürdüğünü ortaya koyuyor” diye konuştu.

OPENAI KURUCU MÜHENDİSİ TARAFINDAN ORTAYA ATILDI

Terim, Tesla’nın eski yapay zeka direktörü ve OpenAI’nin kurucu mühendislerinden Andrej Karpathy tarafından ortaya atıldı.

Collins Sözlüğü “vibe coding”i, doğal dille yönlendirilmiş yapay zekanın bilgisayar kodu yazımına yardımcı olmak için kullanılması olarak tanımlıyor.

Collins Sözlüğü’nün son 5 senede belirlediği yılın kelimeleri şu şekilde:

2020: Lockdown: COVID-19 pandemisinin zirvesinde seçildi; “seyahat, sosyal etkileşim ve kamusal alanlara erişim üzerine katı kısıtlamaların uygulanması”

2021: NFT: bir dijital defter şekli olan blockchain'de saklanan, satılabilen ve işlem görebilen eşsiz dijital varlıklar

2022: Permacrisis: “uzun süreli bir istikrarsızlık ve güvensizlik dönemi”

2023: AI: yapay zekanın kısaltması

2024: Brat: Britanyalı şarkıcı Charli XCX tarafından popülerleştirilen, “kendine güvenli, bağımsız ve hedonist bir tavırla karakterize edilen” bir yaşam tarzı.