Columbia Üniversitesi yurduna hukuksuz ICE baskını: Yalan söyleyerek girdiler, 1 öğrenciyi gözaltına aldılar

ABD’de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin, New York eyaletinde bulunan Columbia Üniversitesinin yurduna girerek Elmina Aghayeva adlı öğrenciyi gözaltına aldığı bildirildi.

Columbia Üniversitesinden yapılan açıklamada, ICE polislerinin gözaltına aldığı Elmina Aghayeva'nın sinirbilim ve siyaset bilimi alanlarında çift ana dal yapan son sınıf öğrencisi olduğu belirtildi.

Rektör Vekili Claire Shipman, ICE ekiplerinin, yanlış beyanda bulunarak okul yurduna girdiklerini ve öğrenciyi gözaltına aldıklarını açıkladı.

Shipman, ICE ekiplerinin kampüse girmelerinin yasal olmadığını belirterek, kolluk kuvvetlerinin okula girebilmek için "adli bir arama emrine veya mahkeme celbine sahip olmaları gerektiğini" aktardı.

"ÖĞRENCİNİN ÖZEL KONUTUNA GİRMEK İÇİN YALAN SÖYLEDİLER"

New York Valisi Kathy Hochul, , X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ICE ajanlarının gerekli arama emri yoktu, bu yüzden bir öğrencinin özel konutuna girmek için yalan söylediler" dedi.

İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) ise ICE ekiplerinin üniversite yurduna baskın düzenlediğini ve vizesiz bir Azerbaycan vatandaşını gözaltına aldığını açıkladı.

Açıklamada, öğrencinin vizesinin 2016'da "derslere girmediği" gerekçesiyle iptal edildiği ve bu nedenle ABD'de "yasa dışı olarak kaldığı" gerekçesiyle gözaltına alındığı kaydedildi.