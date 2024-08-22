Çomak’ın özgürlüğüne keyfi engel

Ada Sude ATAK

Hiçbir somut delil olmamasına rağmen müebbet hapse mahkûm edilen ve 30 yıldır cezaevinde tutulan şair İlhan Sami Çomak için şartlı tahliye hakkı olmasına karşın tahliyesi 3 ay ertelendi. Tahliye olması beklenen Çomak'ın özgürlüğü, İdare ve Gözlem Kurulu'nun oybirliğiyle aldığı kararla engellendi.

Süreci BirGün’e anlatan Çomak’ın vasisi İpek Özel, kararı bir hukuk garabeti olarak değerlendirdi. Özel, "Çok basit olarak İlhan'ın iyi halliliğine işaret edecek bütün hukuki donelere sahibiz. Disiplin cezası yok, her 3 ayda bir yapılan iyi hallilik değerlendirmeleri olumlu, cezaevinde çalışan gerek müdürlerin gerek oradaki yöneticilerin, öğretmenin, sosyoloğun, psikoloğun İlhan'la ilgili görüşleri hep olumlu. Geçtiğimiz günlerde cezaevine giderek bu yöneticilerle görüşmeler yapmıştım. Ve bize söylenen her şeyin yolunda gittiği, tahliyenin önünde bir engel olmadığı yönündeydi. Ama son gün kuruldan erteleme kararı çıktı. 30 sene kesintisiz hapis cezası zaten kabul edilemez, şimdi bir de bunun üstüne 3 ay daha verildi, nasıl bir ıslah olacak da İlhan tahliyeye hak kazanacak’’ dedi.

HİÇBİR DELİL YOK

Özel verdikleri hukuki mücadelenin sadece Çomak için değil birçok insan için önemli olduğunu belirterek, "İlhan hep bana ‘Sen umutlusun, iyi niyetini, hukuka inancını koruyorsun' diyor. İlhan çok güçlü, suçsuz ve haklı olmanın verdiği güçlülüğü taşıyor" ifadelerini kullandı.

Kararda, "iyi hallilik göstermediği ve ıslah olmadığı" gerekçelendirilerek tahliyenin gerçekleşmediğinin yazılması üzerine Özel, "Bunu söylemek yeterli değil, kanıtlamaları lazım. Buna ilişkin hiçbir delil yok. Cezaevini geçtim mahkemelerde delil yok. Yani bir şey söylüyorlar, biz söyledik oldu gibi oluyor. Hukuken söylediğiniz her şeyin delili olması gerekir. Öyleyse niye ilhan yıllar boyunca bütün iyi hallilik değerlendirmelerinde iyi halli. Hiçbir disiplin cezası yok. Ne oldu da son bir günde iyi halliliği bozuldu?’’ diye sordu.