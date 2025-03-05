"Confidente" dünya prömiyerini Berlin'de yaptı

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ilk kez kendisine takdim edilen ‘Onursal Nişanı’na sahip Saadet Işıl Aksoy’un başrolünde oynadığı ‘Confidente’ filmi, Berlin Film Festivali’nde dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti'nin yönettiği, Türkiye-Fransa-Lüksemburg ortak yapımı film, 1990'lı yıllarda 900'lü hatlarda çalışan bir kadının gizemli bir telefon görüşmesiyle değişen hayatını konu alıyor. ‘Confidente’de genç bir adamın Saadet Işıl Aksoy'un canlandırdığı Arzu karakterini arayarak enkazda kaldığını söylemesi ve yardım istemesiyle başlayan olaylar konu alınıyor. Görüntü yönetmenliğini Eric Devin'in yaptığı filmde Erkan Kolçak Köstendil, Muhammet Uzuner, Nilgün Türksever, İlber Uygar Kaboğlu, Osman Alkaş ve Elit Andaç Çam oyuncular rol alıyor.

Global film festivallerinin kariyerinin en başından itibaren çok önemli olduğunu dile getiren Saadet Işıl Aksoy, filmin Fransa’da vizyona çıkacağını ve Paris’te de gala yapılacağını aktardı.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ev sahibi sanatçısı olan Saadet Işıl Aksoy, festivalin geçen yıl gerçekleştirilen ödül töreninde festivalin ‘Onursal Nişanı’na layık görüldükten sonra ödülle ilgili farkındalık vurgusu yaparak 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ev sahibi sanatçısı olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu paylaştı. Aksoy, “Festival için özel olarak tasarlanmış bu değerli nişanı, özgür bir sinemanın sembolü olarak, gelecek yılki sanatçı arkadaşıma yine bu sahnede devredene kadar onurla taşıyacağım” dedi.

62. ALTIN PORTAKAL İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Türkiye’nin en köklü sinema etkinliği Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, geçen yılki programının hemen ardından bu yıl için de çalışmalarına başladı. 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24 Ekim ile 2 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Türk ve dünya sinemasının seçkin örneklerini seyirciyle buluşturarak sinema kültürüne hizmet ederken sağladığı fonlarla film üretimini destekleyen ve sektör buluşmalarıyla güncel sorunlara kalıcı çözümler üretmeyi hedefleyen festival, gelecek yıl başarılarını daha da ileriye taşımak için çalışıyor. Antalyalılar ve festival seyircileri bir hafta boyunca beyazperdenin büyüsüne eşlik ederken hayranı oldukları sinemacılarla söyleşme imkanı bulacak, Antalya Film Forum kapsamında film profesyonelleri fikir alışverişinde bulunarak projelerini geliştirirken dünyanın dört bir yanından festivale gelen sinemacılar da Türk sinemasını yakından tanıyabilecek.