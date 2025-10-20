"Consent 24" teknesi "isim ve plaka" yorumuyla Rıza Akpolat’a bağlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, CHP'li 7 başkanın tutuklanmasına neden olan Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında iddianamesinde görevden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'la ilgili dikkat çekici bir gelişme yer aldı.

İddianamede savcının, Rıza Akpolat’ın Göcek ve Bodrum'da yatlarının bulunduğu değerlendirmesine "isim ve plaka" yorumuyla nasıl ulaştığı yer aldı.

Akpolat’ın, 21 Temmuz 2024 tarihinde Yeşim Akpolat ile evlenmesinin ardından ailesiyle yatla tatile çıktığını tespit eden Savcı, konuyu teknik incelemeye aldı. Yapılan teknik incelemelerde, Akpolat’ın şoförü ve koruması Mehmet Ataş’ın 27 Temmuz 2024 tarihinde İstanbul'dan Bodrum’a gittiği ve burada daha önce 5 yıldır iletişim kurmadığı yat turizmiyle uğraştığı belirtilen Numan Selim Bilgin ile temasa geçtiğinin belirlendiğini aktaran Savcı iddianamede, şu tespite yer verdi:

"Yat turizmiyle uğraşan Bilgin’in o tarihlerde Marmaris'te olduğu öğrenildi. Mehmet Ataş’ın sıkça görüştüğü numaranın, Uranos Turizm Yatçılık A.Ş. adlı firmaya ait olduğu ve şirketin sahibi Uğur Küçük olduğu tespit edildi. Firmanın Instagram hesabında yer alan 'Consent 24' isimli teknenin detayları incelendiğinde, 4 kabinli ve 24 metre uzunluğunda olduğu görüldü. 'Consent' kelimesinin Türkçe’deki karşılığının ‘Rıza’, 24 sayısının ise Akpolat’ın memleketi Erzincan'ın plaka kodu olması nedeniyle teknenin Rıza Akpolat’a ait olduğu değerlendirildi. Bu bulgular üzerine, söz konusu 'Consent 24' isimli yata İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği’nin 1 Eylül 2025 tarihli kararı ile resen el konuldu."