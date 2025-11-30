Cooper Flagg 35 sayıyla NBA tarihine geçti

Dallas Mavericks’in çaylak oyuncusu Cooper Flagg, Los Angeles Clippers karşısında 35 sayı atarak NBA’de bu rakama ulaşan en genç oyuncu oldu.

NBA’de sezonun dikkat çekici performanslarından biri Los Angeles’ta yaşandı. Intuit Dome’da Los Angeles Clippers’a konuk olan Dallas Mavericks, çekişmeli geçen mücadeleyi 114-110 kazanarak sezonun 6. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmanın en önemli notu ise 18 yaşındaki çaylak oyuncu Cooper Flagg’in tarihi performansı oldu. NBA draftında 1 numaradan seçilen Flagg, 35 sayı ve 8 ribaunt üreterek kariyer rekorunu kırdı. Genç oyuncu, bu performansıyla LeBron James’e ait “bir maçta 35 sayı atan en genç oyuncu” rekorunu geride bıraktı. Flagg ayrıca, NBA tarihinde 19 yaşına girmeden önce bir maçta 30 sayı ve üzeri atan ikinci isim olmayı başardı.

Dallas’ta Flagg’e hücumda en çok katkı veren isimler 23 sayıyla Klay Thompson ve 18 sayıyla Naji Marshall oldu.

Üst üste 4’üncü, toplamda 15’inci yenilgisini alan Clippers’ta Kawhi Leonard 30, James Harden ise 29 sayı ile mücadeleyi tamamladı.

PISTONS, HEAT’İN GALİBİYET SERİSİNİ SONLANDIRDI

Gecenin bir diğer maçında Detroit Pistons, deplasmanda Miami Heat’i 138-135 mağlup ederek rakibinin 6 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Kaseya Center’daki karşılaşmada Pistons’ın en etkili isimleri 29 sayı ve 8 asistle Cade Cunningham ile 26 sayı kaydeden Tobias Harris oldu. Doğu Konferansı liderliğini sürdüren Pistons’ta Duncan Robinson 18, Paul Reed 13 sayı üretti.

Andrew Wiggins’in 31 ve Norman Powell’ın 28 sayısı ise Heat’in 7. mağlubiyetini engellemeye yetmedi.