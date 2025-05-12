COP İzmir’de gündem “gıda”

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez yerel düzeyde bir COP organizasyonu olan “COP İzmir” serisini Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) başlattı. “COP30’a Giderken Yerelden Küreseli Görmek: İklim Krizi Karşısında Gıda Güvenliği ve Erişimi” başlıklı organizasyonun açılış konuşmasını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Dr. Cemil Tugay yaptı. COP İzmir, “İzmir’in Gıda Perspektifi” ve “İklim Krizi Karşısında Gıda Güvenliği ve Erişimi” başlıklı oturumlarla devam etti. Alanında uzman isimler, iklim krizi odağında gıda güvenliği ve gıdaya erişim konusunda önemli bilgiler paylaştı.

Birinci oturum, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay moderatörlüğünde “İzmir’in Gıda Perspektifi” başlığında düzenlendi. Oturumda konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Komisyonu Başkanı Saadet Çağlın, “Toprak aslında ayaklarımızın altında yaşayan bir evren. Sadece gıda üretimi için değil, aynı zamanda iklim dengesi ve ekosistemin sağlığı için temel olan gerçek bir görünmez süper organizmadan bahsediyoruz. Geleceğimiz için bu ekolojik gücü korumak zorundayız” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Selçuk Karakülçe de “Çözüm yöntemlerinde söylediklerimizin somut olması gerekiyor. Bu toplantıdan çıktığımızda aldığımız kararların ya da önerilerin toplumda karşılık bulması gerekiyor” diye konuştu.

ÜÇÜNCÜ İZMAR GAZİEMİR’E

İztarım Genel Müdürü Öztürk Kurt da İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir’deki tanzim satış kültürünü İZMAR ile yeniden canlandırdığını ve İZMAR’ın sağlıklı ve güvenilir gıdayı uygun fiyatla halkla buluşturduğunu belirtti. İZMAR’ın kentte iki merkezi bulunduğunu söyleyen Kurt, üçüncü marketin de bu hafta Gaziemir’de açılacağını söyledi. Oturumun moderatörü Prof. Dr. Pınar Okyay ise “İZMAR’daki her ürünün güvenilebilir gıdalar olması ve marketlerin ulaşılabilir olması da çok önemli. Süt Kuzusu projemiz de önemli. Çocuklara ücretsiz şekilde güvenilir süt ulaştırıyoruz. Ayrıca okul beslenme paketleri de dağıtıyoruz” ifadelerini kullandı.

İkinci oturumun başlığı ise “İklim Krizi Karşısında Gıda Güvenliği ve Erişimi” oldu. Dr. Bülent Şık moderatörlüğünde yapılan oturumda Prof. Dr. Funda Barbaros, Prof. Dr. Derya Eşen ve Dr. Fatih Özden konuşmacı olarak yer aldı. COP İzmir; Bitkisel Üretim, Hayvansal Üretim ve Su Ürünleri, Biyoçeşitlilik, Yeşil Kuşaklar ve Kentsel Tarım, Gıda Lojistiği, Gıda Güvenliği, Güvenilirliği ve Gizli Açlık, Topraktan Çatala: Agroekoloji, Kuraklık, Su Tüketimi ve Su Kirliliği başlıklarında gerçekleştirilecek yuvarlak masa çalışmaları ile devam edecek.