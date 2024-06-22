Çöp kamyonu ile direk arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti

Trabzon'da çöp kamyonu ile direk arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Güncel 22.06.2024 17:59 Giriş: 22.06.2024 17:59

Güncelleme: 22.06.2024 18:01 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA