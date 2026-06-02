Çöp kamyonunun çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
İstanbul Bahçelievler’de çöp kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralanan 7 yaşındaki Omran B., kaldırıldığı hastanede iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
Olay 30 Mayıs'ta Kocasinan Merkez Mahallesi Köyiçi Caddesi'nde meydana geldi.
Enver D.'nin kullandığı 34 MDT 306 plakalı çöp kamyonu sokakta yürüyen Omran B.'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı çocuk, Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Omran B, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Enver D, çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine gözaltına alındı.