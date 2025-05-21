Çöp kamyonunun çarptığı evin yerle bir olduğu anlar kamerada

Hatay’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çöp kamyonunun çarptığı metruk ev yerle bir oldu. Sürücünün yaralandığı kazada evin yıkıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Altınözü ilçesi Kıyıgören Mahallesi’nde yaşandı. Altınözü Belediyesi’ne ait çöp kamyonunun mahallede çöp topladığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon müstakil metruk eve çarptı. Kazada kamyonun sürücüsü yaralanırken metruk ev yerle bir oldu. Kaza anı ve evin yerle bir olduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, kaza esnasında bölgede kimsenin olmaması faciayı önledi.

Kamyonun çarpmasıyla evin yıkıldığını ifade eden Mithat Vural, "Yukarıdan gelen Altınözü Belediyesi’ne ait çöp kamyonu inerken freni patladı ve duvara vurdu. Kamyonun çarpmasıyla evin üst tavanı ve duvarları yıkıldı. Kamyonun sürücüsü yaralandı. Şu anda evin enkazı kaldırılıyor" dedi.