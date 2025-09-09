Çöp kamyonunun çarptığı yaya öldü; kaza kamerada

Giriş / Abone Ol
  09.09.2025 16:30
Kaynak: DHA
Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, yolun karşısına geçerken çöp toplama kamyonunun çarptığı Selim Gürbüz (70), öldü. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Saray'ın Ayazpaşa Mahallesi Çerkezköy Caddesi'nde meydana geldi. Marketten çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan Selim Gürbüz'e, yan yoldan çıkan Emre Y.'nin kullandığı belediyeye ait 59 ACG 874 plakalı çöp toplama kamyonu çarptı. Gürbüz, kamyonun altında kaldı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Gürbüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Gürbüz'ün cansız bedeni, Saray Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, kamyon şoförü Emre Y.’yi gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

