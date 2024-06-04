Çöp konteynerinde bir kadına ait cansız beden bulundu

Gaziantep'te çuvala konulup çöp konteynerine atılmış bir kadına ait cansız beden bulundu. Olay sonrası çevredeki bir evde inceleme başlatıldı.

Gaziantep'te çuval içerisinde çöp konteynerine atılmış bir kadına ait cansız beden bulundu.

Olay, Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi Eski Dülük Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir çöp konteynerine çöp atmak isteyen vatandaşlar çuval içerisinde bir kadına ait cansız beden olduğunu fark etti. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ÖLDÜRÜLDÜKTEN SONRA ÇÖPE ATILDI İDDİASI



Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldıktan sonra çöp konteynerinde inceleme başlattı. Ekiplerin ilk incelemesi sonrası yabancı uyruklu olan 25 yaşlarındaki kadının çevredeki bir evde boğazından bıçaklanıp öldürüldükten sonra çuvala koyularak çöpe atıldığı tespit edildi.

Olay sonrası kaçtığı tespit edilen katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.



