COP30 Bike Ride’ın Türkiye ayağı başlıyor

HABER MERKEZİ

2025’te Brezilya’nın Amazon kenti Belém’de düzenlenecek COP30 Zirvesi için yola çıkan bisiklet ve yelkenli konvoyunun Türkiye ayağı için geri sayım başladı.

Etkinlik, yalnızca bir ulaşım faaliyeti değil; aynı zamanda yerel halktan iklim taahhütleri toplayan bir farkındalık projesi. Türkiye rotası ise bu tarihi yolculuğun en dikkat çekici parçalarından biri olacak.

17 Mayıs 2025’te Ardahan’dan başlayacak pedal çevirme serüveni, 43 gün boyunca dağları, ovaları, kasabaları ve şehirleri aşarak 28 Haziran’da Kırklareli’nde son bulacak. Katılımcılar, bu yolculuk boyunca sadece doğayı değil; insanları, toplulukları ve yerel yöneticileri de iklim için harekete geçirmeyi hedefliyor.

Bisikletçiler her uğradıkları şehirde yerel yetkililerden üç somut iklim taahhüdü isteyecek. Bu taahhütler arasında: Bisiklet altyapısının geliştirilmesi, karbon salımının azaltılması ve 2030’a yönelik yerel iklim planlarının oluşturulması gibi kritik hedefler yer alacak.

AMAÇ BİLİNÇ YARATMAK

Amaç, iklim krizine karşı yerelden küresele uzanan bir bilinç dalgası yaratmak. Türkiye etabında toplanacak taahhütler, Avrupa’dan Afrika’ya, Orta Asya’dan Güney Amerika’ya kadar uzanan küresel verilerle birleşerek Belém’deki COP30’a sunulacak güçlü bir vatandaş sesine dönüşecek. Bu eşsiz yolculuk, Amazon Yağmur Ormanları’na dikkat çekmek, yerli halkların haklarını savunmak ve fosil yakıtlardan adil geçiş için bir çağrı niteliği taşıyor. Türkiye güzergâhındaki her kilometre, gezegenin akciğerlerine nefes olma amacıyla pedallanacak.