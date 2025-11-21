COP30 yine hayal kırıklığıyla sona erdi, COP31 Türkiye’de: Yeşil şov perdesini bu kez AKP açacak

Gökay BAŞCAN

İki haftalık yoğun müzakerelerin ardından Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) bugün itibarıyla sona eriyor. Amazon Ormanları’nın ev sahipliğinde Brezilya Belém’de düzenlenen zirve yine dünya için bir umut olmaktan çok uzak. Zirve boyunca dile getirilen iddialı söylemlere rağmen, konferansın çıktıları iklim krizinin aciliyetiyle kıyaslandığında yetersiz bulundu.

SADECE SÖZ VER

Zirvede öne çıkan başlık, 80’e yakın ülkenin fosil yakıtların aşamalı kaldırılması için “bir yol haritası” talebine verdiği destek oldu. Ancak bu çağrı, net bir zamanlama ya da hukuken bağlayıcı bir taahhüt içermedi.

Yine karar vericilerin, fosil yakıt devlerinin, doğayı yok eden şirketlerin ağırlığını oluşturduğu müzakereler; ormanları, meraları ve tarım alanları yok edilen, su ile gıda kriziyle baş başa bırakılan halklar için umut vermedi.

COP31 TÜRKİYE’DE

Zirvenin Türkiye açısından en çarpıcı kısmı ise COP31’e ev sahipliği yapacak olması. Türkiye’de yapılacak zirveye Avustralya İklim Bakanı Chris Bowen başkanlık edecek. Fosil yakıt merkezli enerji politikalarıyla iklim krizini derinleştiren AKP iktidarının COP31’de hangi masalı anlatacağı ise merak konusu.

Öte yandan, kömürden çıkış sözü vermeyen AKP iktidarı, her 5 yılda bir verilen Ulusal Katkı Beyanı’nı COP30’da açıkladı. Türkiye, 2030 yılı için öngörülen 695 milyon tonluk emisyonu 2035 yılında 643 milyon tona düşürmeyi hedefliyor. Kömür ve doğalgaz santrallarına teşvik dağıtmaya devam eden AKP iktidarı bu sınırlı azaltımı dahi ‘müjde’ olarak duyurdu.

Zirvelere ilişkin “diplomatik tiyatro” ifadesini kullanan İklim Adaleti Koalisyonu Belém Delegasyonu Ecehan Balta, COP30’u ve COP31’in Türkiye’nin ev sahipliği yapacak olmasını değerlendirdi.

COP’ların etrafındaki temel tartışmanın yapısal bir çelişkeden kaynaklandığını belirten Balta, Paris Anlaşması’nın kâğıt üzerinde “hukuken bağlayıcı” bir iklim anlaşması olduğunu, ama ülkelerin sunduğu ulusal katkı beyanları (NDC) hedeflerine fiilen ulaşma zorunluluğu olmadığını söyledi; ülkeler NDC sunmak ve hedefe doğru çaba göstermekle yükümlü, ama hedefi tutturamadıklarında karşılaştıkları şeyin esas olarak siyasi baskı ve itibar kaybı olduğunu, hukuki bir yaptırım bulunmadığını ifade etti.

“Kararların ‘dönüştürücü’ olmasını bekleyenler için hayal kırıklığı da buradan doğuyor: anlaşmalar var, metinler var, karar numaraları var ama bunların sahadaki termik santralleri, otoyolları, maden ruhsatlarını otomatik olarak durduran bir gücü yok” ifadelerini kullandı.

Müzakerelerde, yerel halkların, sendikaların, ekoloji ve kadın hareketlerinin gözlemci statüsünde olduğunu, zirvelere fosil yakıt devlerinin sponsor olduğunu hatırlatan Balta, “Son yıllarda her COP’ta ‘rekor sayıda fosil lobicisi’ haberleri görmemiz tesadüf değil. Bu neye yol açıyor? Birincisi, müzakerelerde dilin sistematik olarak sulandırılmasına. Fosil yakıtların ‘tarihe karışması gerektiği’ bilimsel olarak netleştikçe, metinlerde ‘tam çıkış’ yerine ‘aşamalı azaltım’, ‘karbon yakalama teknolojileriyle birlikte kullanım’, ‘geçiş yakıtı’ gibi muğlak ve şirketlerin rahatça manevra yapabileceği kavramlar öne sürülüyor. İkincisi, iklim krizinin sorumlusu olan sektörler, çözüm süreçlerinde ortak ve paydaş olarak sahneye çıkıyor; petrol ve gaz şirketlerinin ‘net sıfır yol haritaları’nı anlattığı paneller, sponsor oldukları pavyonlar COP’ların olağan manzarası haline geliyor. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi, bütün bu tablo ‘kurumsal kuşatma’ (corporate capture) dediğimiz durumu besliyor. Yani iklim müzakerelerinin mantığı, dili ve öncelikleri giderek daha fazla finans, enerji ve teknoloji şirketlerinin çıkarları etrafında kuruluyor. Kayıp-zarar fonu, iklim finansmanı, TFFF gibi yeni büyük fon mekanizmaları tartışılırken, asıl soru ‘iklim krizinin en yakından vuracağı toplulukların hakları mı korunacak, yoksa yeni bir yeşil rant rejimi mi kurulacak?’ sorusu oluyor. Bu yüzden COP’lara yönelik eleştirilerin merkezinde artık sadece ‘yeterince hızlı değil’ tespiti değil, aynı zamanda ‘kimin çıkarı için işliyor?’ sorusu var” diye konuştu.

COP31’in Türkiye’de yapılması kararını değerlendiren Balta şu ifadeleri kullandı:

Türkiye bağlamına gelirsek, COP30’da bizim açımızdan üç kritik başlık öne çıkıyor: Türkiye’nin yeni ulusal katkı beyanı (NDC 3.0), iktidarın bu beyan üzerinden kurduğu iklim söylemi ve COP31’in Türkiye’de yapılmasının anlamı. Türkiye, 9 Kasım’da ikinci ulusal katkı beyanını BM’ye sundu; bu belge 2030’a kadar “iş olduğu gibi devam senaryosuna göre” yüzde 41’lik emisyon azaltımı taahhüdü veriyor ve 2038’de emisyonların zirve yapacağını, 2053’te net sıfır hedeflendiğini söylüyor. Kâğıt üzerinde bakınca bu, önceki beyana göre “daha iddialı” görünebilir. Ama meselenin kritik noktası, referans alınan senaryonun ve mutlak emisyon seviyesinin ne olduğu. Bağımsız analizler, Türkiye’nin 2030 hedefinin hâlâ bugünkü seviyenin oldukça üzerinde bir emisyona izin verdiğini, yani bu “azaltımın” aslında artıştan vazgeçmek değil, artışı biraz yavaşlatmak anlamına geldiğini gösteriyor. Climate Action Tracker, Türkiye’nin güncel NDC’sini “kritik düzeyde yetersiz” olarak sınıflandırıyor; herkes Türkiye’nin yolunu izlerse dünyanın 4°C’ye varan bir ısınma patikasına gireceğini söylüyor.

SOMUT ADIM YOK

“Yani COP30’da açıklanan NDC, AKP iktidarının iklim krizini gerçekten ciddiye aldığını değil, küresel vitrine uyum sağlayacak minimum siyasi bedeli ödemeye razı olduğunu gösteriyor. Üstelik bu beyan, kömür ve gazdan hızlı çıkış, mevcut termik santrallerin kapatılması, yeni arama-sondaj projelerinin durdurulması gibi somut ve acil adımları içermiyor; tam tersine, önümüzdeki yıllarda yeni fosil yakıt projeleri ve nadir element çıkarımlarını öngören resmi planlarla yan yana duruyor.

Tam da böyle bir tablo varken, Türkiye’deki karar vericilerin ve büyük kirleticilerin COP30’a adeta çıkarma yapıp, hemen ardından COP31’in Antalya’da yapılacağının açıklanması çok şey anlatıyor. Antalya, resmî olarak 2026’daki COP31’in ev sahibi; müzakerelere başkanlık etme görevi ise pazarlık sonucunda Avustralya’ya bırakılmış durumda. Bu “alışılmadık” ortaklık, aslında iklim zirvelerinin giderek daha fazla jeopolitik ve ticari pazarlıkların konusu hâline geldiğini gösteriyor: Kimin elinde daha büyük yeşil teknoloji fuarı olacak, kim turizm gelirlerini artıracak, kim “iklim diplomasisi” üzerinden bölgesel liderlik iddiası kuracak?”

“23 yıllık AKP iktidarının çevre ve iklim karnesi ortadayken, Ankara’nın COP31’de ‘iyi örnek’ ülkeler arasında yer alacağı beklentisi gerçekçi değil. Bu iktidar döneminde kömüre dayalı enerji yatırımları büyüdü, nükleer santral projeleri hızlandırıldı, orman ve kıyı alanları mega projelere açıldı, maden ruhsatlarının girmediği vadi kalmadı. Büyükşehirlerde betonlaşma, otoyol ve köprüler üzerinden kurulan inşaat rejimi, iklim krizinin iç içe geçtiği bir mekânsal adaletsizlik yarattı. Bu tabloya, ifade özgürlüğü ve toplanma hakkındaki kısıtları, ekoloji ve yaşam savunucularına açılan davaları, kayyum rejimini eklediğimizde Türkiye, iklim adaleti açısından da demokratik haklar açısından da kırılgan bir zemin sunuyor.

Dolayısıyla COP31’in Türkiye’de yapılması iki yönlü bir anlam taşıyor. Bir yandan, iktidar için devasa bir yeşil aklama fırsatı: dünya medyasının gözü Antalya’da olacak, hükümet kendi “iklim” yasasını, yani emisyon ticaret sistemini ve NDC’yi “vizyoner adımlar” olarak pazarlamaya çalışacak. Büyük sermaye grupları, enerji ve inşaat şirketleri fuar alanında “yeşil dönüşüm” standları açacak, kendi projelerini dünya kamuoyuna “iklim çözümü” olarak satmaya uğraşacak.

Ama diğer yandan, bu zirve Türkiye’deki ve bölgedeki toplumsal muhalefet için önemli bir politik imkân da yaratıyor. Belém’de gördüğümüz gibi, COP30’un yanı başında kurulan Halkların Zirvesi, iklim krizini sınıf, ırk, cinsiyet, yerli halkların hakları ve toprak mücadeleleriyle birlikte ele alan bambaşka bir siyasal odağın mümkün olduğunu gösterdi. Aynı şey Türkiye için de düşünülebilir: Kürt coğrafyasındaki baraj ve madencilik karşıtı mücadeleler, Karadeniz ve Ege’deki ekoloji direnişleri, kadın hareketi, sendikalar, göçmen örgütlenmeleri ve kent hareketleri; iklim adaleti şemsiyesi altında buluşursa COP31 halkların da zirvesi hâline gelebilir. Bu elbette otomatik olmayacak; şimdiden başlanması gereken uzun, zahmetli bir kurucu tartışma ve örgütlenme süreci gerektiriyor.”

“Sonuç olarak COP’lara yönelik eleştiriler haklı: kararların bağlayıcılığı zayıf, yerel halkların söz hakkı sınırlı, fosil lobisi giderek büyüyen bir gölge gibi müzakerelerin üzerinde. Buna rağmen bu süreç, küresel ölçekte iklim adaleti mücadelesinin devletleri köşeye sıkıştırabildiği yegâne resmî zemin olmaya devam ediyor. AKP iktidarında COP31’in Türkiye’ye gelmesi Ankara’nın bir anda iklim dostu bir rejime dönüşeceği anlamına gelmiyor; ama iklim krizini, demokrasi krizini ve sosyal adalet mücadelesini birlikte düşünmek zorunda olduğumuzu çok çıplak biçimde ortaya koyuyor. Bu zirveyi iktidarın yeşil vitrini olmaktan çıkarmanın yolu da tam burada: gerçek tabloyu, gerçek emisyonları, gerçek hak ihlallerini, gerçek direnişleri görünür kılmak ve COP31’i iktidarın değil halkların yararına olacak bir karşı-hegemonik süreç hâline getirmek.”

Ecehan Balta

İklim Adaleti Koalisyonu Belém Delegasyonu

∗∗∗

AKP ÇEVRE TAHRİBATINDA ‘ZİRVE’

COP31’in ev sahibi biletini kapan AKP iktidarının ulusal katkı beyanı ve ormansızlaştırma politikaları iklim kriziyle mücadeledeki samimiyetini ortaya koyuyor. 23 yıldır inşaat, maden ve enerji şirketlerini ihya eden AKP döneminde, ormanlardan geriye çorak arazi, çöllerden geriye balçık kaldı.

AKP döneminde doğayı hedef alan düzenleme ve uygulamalardan birkaçı şöyle:

İklim kriziyle mücadelede en önemli araçlardan biri olan karbon yutakları, yani ormanlar; maden, enerji ve inşaat projeleriyle yok edildi. Cumhuriyet tarihi boyunca ormancılık dışı faaliyete açılan ormanlık alanların büyüklüğü 1 milyon hektarı buldu. Bunun %68’i AKP döneminde gerçekleşti. Uzmanların uyarılarına kulak tıkayan AKP iktidarının yangınlarla mücadeledeki eksikliği yine binlerce hektarlık ormanlık alanın küle dönüşmesine neden oldu.

Küresel emisyonların %80’inden sorumlu olan fosil yakıtları terk etmeyen AKP iktidarı yerli kömür yatırımlarını, doğalgaz arama çalışmalarını sürdürüyor. Fosille çalışan enerji santrallarına teşvik dağıtmaya devam ediyor.

Enerji ve maden tekellerinin talepleri doğrultusunda yapılan değişikliklerle doğanın tüm yasal koruyucu unsurları ortadan kaldırılıyor.

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreçleri formaliteye dönüyor, halkın itiraz hakkı elinden alınıyor.

Ulusal ve uluslararası maden tekellerine açılan tarım ve sulak alanlar nedeniyle su ile gıda krizi derinleşiyor.

Üstüne “iklim dostu” sosu sıkılan nükleer santrallar yeni bir felakete kapı aralama ihtimaliyle birlikte Akkuyu’da yükseliyor. Sinop ve İğneada’da gündemdeki yerini koruyor.