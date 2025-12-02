COP30 zirvesi çözüm değil, erteleme üretti

Brezilya’nın Belém kentinde gerçekleştirilen COP30 İklim Zirvesi, giderek büyüyen iklim krizi tehdidi ile ülkelerin somut adım atma iradesi arasındaki uçurumu bir kez daha ortaya koydu. TEMA Vakfı, bu yıl "Hakikat ve Uygulama" temalarıyla lanse edilen zirvede, fosil yakıtlardan çıkış, emisyon azaltımı ve adil iklim finansmanı gibi kritik konularda somut ve bağlayıcı kararlar alınamadığına dikkat çekti.

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin Taraflar Konferansı (COP) süreçlerine ilişkin değerlendirmesinde "Bilim, iklim krizinin her geçen gün ağırlaşan etkilerini açıkça ortaya koyuyor. Ancak COP30’da ortaya çıkan tablo, ülkelerin gerekli adımları atma konusundaki isteksizliğinin sürdüğünü ve sürecin her yıl daha da tıkandığını gösteriyor. Dünyanın geleceğini yakından ilgilendiren bir süreçte, fosil yakıt lobilerinin bu derece belirleyici bir aktör hâline gelmesi kabul edilemez” ifadelerine yer verdi.

TEMA Vakfı, Belém’de yapılan COP30’un iklim krizinin aciliyeti karşısında somut adım üretmediğini açıkladı. Vakıf, fosil yakıtlardan çıkış, emisyon azaltımı ve iklim finansmanı gibi kritik başlıklarda bağlayıcı karar alınmamasının müzakereleri daha da tıkadığını belirtti.

Vakıf, COP31’in Antalya’da gerçekleşecek olmasının Türkiye için önemli bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek, gerçek ve şeffaf bir iklim politikası çağrısı yaptı.