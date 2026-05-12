COP31'in faturası kabarık

İlayda SORKU

Türkiye’nin Kasım ayında ev sahipliği yapacağı BM İklim Değişikliği Konferansı COP31 öncesi Antalya’da yürütülen hazırlıkların faturası kabarık. Antalya’nın Aksu ilçesinde yıllardır atıl durumda bırakılan EXPO alanında yapılacak zirve için şimdiye kadar yapılan ihalelerin bedeli 10 milyar liraya dayandı. Kamulaştırma kararları, milyarlık ihaleler ve vergi muafiyetleri ise tartışmaları beraberinde getirdi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 8 Mayıs’ta yayımlanan karar kapsamında, Antalya’nın Aksu ilçesi Solak Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 64 bin 635 metrekarelik tarım arazisi acele kamulaştırıldı. Kararda, kamulaştırmanın gerekçesi COP31 için ihtiyaç duyulan otopark ve altyapı yatırımları olarak gösterildi. Karar yayımlanmadan önce bölgede iş makineleriyle çalışmalara başlanması dikkat çekti.

9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya’daki EXPO’da yapılacak zirvenin başkanlığını Murat Kurum yapacak.

ŞİRKETLER TANIDIK

COP31’in gerçekleşeceği EXPO alanındaki inşaat, altyapı ve çevre düzenleme işleri içinse TOKİ tarafından 14 Nisan’da ihale düzenlendi. İhaleyi, 8 milyar 85 milyon TL bedelle Özyazıcı İnşaat kazandı. 24 Nisan’da sözleşmesi imzalanan projenin 150 gün içinde tamamlanması planlandı. Zirve kapsamında ulaşım projeleri için de ayrı ihaleler gerçekleştirildi. Yine TOKİ tarafından düzenlenen Aksu Çayı Köprüsü-Belek Kavşağı-Boğazkent arasındaki turizm yolu ve oteller bölgesi ulaşım yolları düzenleme ihalesini, 1 milyar 99 milyon 500 bin TL teklif veren Föy İnşaat aldı. Sözleşme 24 Nisan 2026’da imzalandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin COP31 öncesi ulaşım yolları yapımı için düzenlediği ihaleyi ise 435 milyon 600 bin TL teklif veren DNZ İnşaat kazandı. Yaklaşık maliyeti 442 milyon 440 bin TL olarak açıklanan ihalenin sözleşmesi 27 Mart’ta imzalandı. COP31 hazırlıkları kapsamında yapılan tüm büyük ihalelerin, Kamu İhale Kanunu’nun tartışmalı 21/B maddesi kapsamında pazarlık usulüyle gerçekleştirilmesi dikkat çekti. Söz konusu yöntem, doğal afet ve acil durumlar için öngörülmesine rağmen uzun yıllardır adrese teslim ihale olarak yorumlanıyor.

İhaleleri alan şirketlerse yine tanıdık oldu. Kalyon ailesiyle ortak şirket ilişkileri bulunduğu bilinen Ahmet Özyazıcı’nın şirketi olan Özyazıcı İnşaat, daha önce İstanbul’daki tartışmalı konut ve villa projeleri nedeniyle yaşam savunucularının tepkisini çekmişti. Föy İnşaat ise Bitlis Ahlat’taki Cumhurbaşkanlığı Köşkü çevresinde yapılan millet bahçesi ve İstanbul’daki Kız Kulesi kıyı koruma ihalesiyle kamuoyunun gündeme gelmişti.

VERGİDEN MUAF

7 Mayıs’ta TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yasa değişikliğiyle COP31 kapsamında yapılacak organizasyon harcamaları için vergi ve gümrük muafiyetleri de getirilmişti. Düzenlemeyle konferans için yapılacak ithalatlarda gümrük vergisi, harç ve fon istisnası uygulanacak. Organizasyon kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları da damga vergisinden muaf tutulacak.