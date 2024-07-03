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Copa America'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Copa America'da sabaha karşı oynanan maçların ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Spor
  • 03.07.2024 13:06
  • Giriş: 03.07.2024 13:06
  • Güncelleme: 03.07.2024 13:13
Kaynak: Haber Merkezi
Copa America'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Fotoğraf: DepoPhotos

Copa America'da gece oynanan maçlarla grup aşaması tamamlandı, çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Dün gece oynanan maçlarda Brezilya ile Kolombiya 1-1 berabere kalırken Kosta Rika Paraguay'ı 2-1 mağlup etti. 

Bu sonuçlarla D grubundan Kolombiya lider, Brezilya ikinci olarak çıktı. Kolombiya karşısında da kart görere cezalı duruma düşen Vinicius Jr., takımının Uruguay ile karşılaşacağı çeyrek final mücadelesinde forma giyemeyecek.

Grup karşılaşmaları sonucunda çeyrek final eşleşmeleri şöyle oldu:

Arjantin - Ekvador

Venezuela - Kanada 

Uruguay - Brezilya

Panama - Kolombiya

Turnuvada çeyrek final maçları 5 Temmuz Cuma günü TSİ 04.00'te başlayacak. 

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