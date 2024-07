Copa America'da finalin adı belli oldu, maç sonrası kavga çıktı

Copa America yarı finalinde Uruguay ile Kolombiya karşı karşıya geldi. Kolombiya, Uruguay'ı 39'uncu dakikada Lerma'nın kaydettiği golle 1-0 mağlup ederen finalde Arjantin'in rakibi oldu.

Maça, bitiş düdüğünün ardından çıkan olaylar damga vurdu.

Uruguay’ın Liverpool'da oynayan golcüsü Darwin Nunez, Kolombiya taraftarlarının olduğu tribüne çıkarak taraftarlarla yumruk yumruğa kavga etti.

Uruguaylı oyuncuların da takım arkadaşlarını korumak adına tribüne çıktığı görüldü. Nunez ve birkaç Kolombiya taraftarı arasında çıkan kavgayı güvenlik güçleri zorlukla ayırdı.

Here’s the video of Nunez jumping up into the stands. He is told something by his significant other before he goes ballistic. #Uruguay #Colombia #CopaAmerica pic.twitter.com/Wvg8TXGi0b