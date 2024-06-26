Copa America'da korkutan an: Hakem maça devam edemedi

Copa America'da Peru ile Kanada arasında oynanan maçta yardımcı hakem Humberto Panjoj kısa süreli bir baygınlık geçirdi ve karşılaşmaya devam edemedi.

Peru ile Kanada arasında oynanan Copa America A Grubu mücadelesinde yardımcı hakem Humberto Panjoj kısa süreli baygınlık geçirerek karşılaşmayı tamamlayamadı.

NTV Spor’un aktardığına göre mücadelenin ilk yarısının uzatma dakikalarında karşılaşmanın yardımcı hakemi Humberto Panjoj bayıldı ve Kanada kalecisi Maxime Crepeau sağlık görevlilerini sahaya çağırdı.

Panjoj'a ilk müdahale sahada yapılırken 36 yaşındaki hakem ikinci yarıya devam edemedi.

Sıcaklığın ve nem oranın yüksek olması nedeniyle Panjoj'un sıcak çarpması geçirmiş olabileceği belirtilirken CONMEBOL'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

KANADA 4 PUANA YÜKSELDİ

Rakibini 1-0 mağlup eden Kanada, grup etabındaki ilk galibiyetini elde etti ve 4 puana yükseldi.

Peru ise sahadan yenilgiyle ayrılıp 1 puanda kaldı.