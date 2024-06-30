Copa America: Messi forma giymedi, Arjantin 3'te 3 yaptı

Copa America'da son şampiyon Arjantin, Peru'yu Lautaro Martinez'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Arjantin grup etabını 3'te 3'le tamamladı.

Arjantin, Copa America'da grup etabını kayıpsız geçti.

Lionel Messi'nin forma giymediği maçta Lautaro Martinez'in 47 ve 86. dakikalarda kaydettiği goller Arjantin'i galibiyete taşıdı.

Arjantin, 9 puanla grubunu lider tamamladı. Copa America'da Arjantin, çeyrek finalde B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan ekiple eşleşecek.

B Grubu'nda son maçlar öncesinde Venezuela 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ekvador 3 puanla ikinci, Meksika ise 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Jamaika'nın ise grupta puanı bulunmuyor.

GOL SESİ ÇIKMADI KANADA TURLADI

Copa America'da bu sabaha karşı oynanan diğer maçta Kanada ile Şili golsüz berabere kaldı.

Şili'de Gabriel Suazo 27. dakikada kırmızı kart gördü.

A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Kanada, çeyrek final biletini alırken Şili turnuvaya veda etti.

Kanada, B Grubu'nu ilk sırada tamamlayacak takımla eşleşecek.