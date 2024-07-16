Copa America’yı 16’ncı defa Arjantin kazandı: ABD’nin yetersizliği damga vurdu

Spor Servisi

Arjantin, normal süresi 0-0 tamamlanan 2024 Kupa Amerika (Copa America) finalinde Kolombiya'yı uzatma bölümünde 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Uzatma bölümünde sahneye çıkan Lautaro Martinez, 112. dakikada attığı golle Arjantin'i 1-0 öne geçirdi. Giovani Lo Celso'nun tek pasında topla buluşan Martinez, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan Arjantin, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve Copa America'nın sahibi oldu.

16’NCI ŞAMPİYONLUK

Tangocular, Kupa Amerika’da 16. kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Turnuvanın en başarılı takımı Arjantin, 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993 ve 2021’in ardından 2024’te de kupayı müzesine götürdü.

Finale, biletsiz taraftarların stada giriş yapmak istemesinin ardından yaşanan olaylar nedeniyle 1 saat 23 dakika gecikmeli başladı. Maçın başlama vuruşu, güvenlik önlemlerinin alınması ve biletli taraftarların tribünlerdeki yerlerini almasının ardından 1 saat 23 dakika sonra yapıldı.

Bu ve turnuva boyunca yaşanan olaylar nedeniyle ABD’nin organizatörlüğü büyük tepki çekti. İki yıl sonra Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak ülkelerden biri olan ABD’ye karşı en sert tepkiyi Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa göstermişti. Tecrübeli teknik adam, ‘‘Oyuncuları susturmaya çalışıyorsunuz, organizasyon yetersiz’’ ifadelerini kullanmıştı.

MESSI’NİN GÖZYAŞLARI

Öte yandan Lionel Messi, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi. Messi, karşılaşmanın 64. dakikasında arka adalesinden sakatlandı. Üzgün bir şekilde saha kenarına gelen 37 yaşındaki oyuncunun yerine 66. dakikada Nicolas Gonzalez oyuna dahil oldu. Messi, yedek kulübesinde gözyaşlarına hakim olamadı. Messi’nin ilk yarıda darbe aldığı sağ ayak bileğine buz tedavisi yapıldığı gözlendi.