Copernicus'a göre, 2024'ün en sıcak yıl olacağı öngörüsü doğrulandı

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemine göre, 2024'ün kayıtlardaki "en sıcak yıl" olacağı tahmini doğrulandı.

Copernicus'tan yapılan açıklamaya göre, geçen ay "en sıcak ikinci kasım" oldu ve ortalama yüzey hava sıcaklığı 14,10 derece ölçüldü.

Bu, kasım ayı için 1991-2020 ortalamasının 0,73 derece üzerine karşılık geldi.

Yılbaşından bu yana (Ocak-Kasım 2024) küresel ortalama sıcaklık anomalisi, 1991-2020 ortalamasının 0,72 derece üzerine çıktı. Bu değer, 2024'ün 2023'teki aynı dönemden 0,14 derece daha sıcak olduğunu ortaya koydu.

Böylece 2024'ün kayıtlardaki en sıcak yıl olacağı öngörüsü kesinleşmiş oldu.