Çöpler arasında lastik bile çıktı

Körfez’deki Ağadere Mahallesi’nde gerçekleştirilen temizlik çalışmasında, kıyafet, araç lastiği ve evsel atıklar gibi rastgele atılan birçok çöp toplandı.

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ağadere Mahallesi’nin iç kesimlerinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, vatandaşlar tarafından rastgele atılan kıyafet, lastik ve evsel atıklar gibi çeşitli çöpleri toplayarak çevreyi temizledi.

Yetkililer, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti. Ayrıca periyodik temizlik çalışmalarının sürdürüleceği ifade edildi.