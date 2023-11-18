Çöplükten kurtardığı martıyı evinde sağlığına kavuşturdu
Kaynak: AA
,Zonguldak'ta görev yapan özel eğitim öğretmeni ve veteriner teknikeri, Bartın'da çöplükte yaralı halde bulduğu martıyı evinde tedavi etti.
Sahipsiz hayvanlara yardım çalışmalarına katılan 34 yaşındaki hayvansever Ahmet Ufuk Işık, 14 Kasım'da arkadaşı Seda Mercan ile gittiği Bartın'daki çöplükte çamurla kaplanmış ve burnuna olta iğnesi saplanmış yaralı martı buldu.
Bitkin düştüğü için uçamayan martıyı alarak evinde tedavisine başlayan Işık, sağlığına kavuşmasının ardından hayvanı doğal ortamına bıraktı.
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