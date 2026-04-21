Copunuz, tekmeniz madenciye sökmez

Emek Servisi

Ödenmeyen ücretleri ve tazminatları için Eskişehir’den Ankara’ya yürüyüşe başlayan Doruk Madencilik işçileri, polis müdahalesine ve gözaltılara rağmen ulaştıkları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde "Açız, yoksuzluk, çıplağız" diyerek oturma eylemi ve açlık grevi başlattı.

Bağımsız Maden-İş öncülüğünde 13 Nisan’da Eskişehir’den yola düşen Doruk Madencilik işçileri, 9 günlük yürüyüşlerinde dün Ankara’ya ulaştı. İşçilerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yaptıkları yürüyüşe polis sert müdahale etti. Müdahale esnasında Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, geçtiğimiz günlerde tutuklanıp serbest bırakılan Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu gözaltına alındı. Sendika yetkililerinin yanı sıra ücret ve tazminat hakları için yaklaşık 180 kilometre yol kat ederek bakanlığa gitmek isteyen 31 maden emekçisi de gözaltına alındı. Geriye kalan yaklaşık 80 işçi ve sendika yetkilileri, polis ile müzakere ederek Bakanlığa yaptıkları yürüyüşü sürdürdü. Bu esnada gözaltına alınan sendikacılar ve işçiler serbest bırakılarak Bakanlığın önündeki işçilerin yanına ulaştı. İşçiler, 9 gündür yürüdükleri yolda Ankara’ya ulaşmışken “Biz buraya kefenimizle geldik. Ölmek var haklarımızı almadan Ankara’dan dönmek yok” dedi.

Öte yandan görüntülerde, polisin attığı tekmeyle yere düştükten sonra baretini almaya çalışan bir işçi görülürken, “Vurmayın madenciye” sesleri duyuldu. Sendika "Madenciye atılan tekmeyi tanıyoruz" açıklaması yaptı. Görüntüler, akıllara Soma faciasının ardından madenci yakınına atılan tekmeyi getirdi.

Müdahale esnasında konuşan işçiler, “Çocuğum evde aç kaldı. Ben geri dönersem çocuğum bana ne diyecek? ‘Baba hangi yüzle eve geldin’ diyecek. Biz alamadığımız haklarımızı istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Biz banka promosyonu istemiyoruz. Zam istemiyoruz biz. Yıllarca çalıştığımız, hakkımız olan paramızı istiyoruz” dedi. Bir başka işçi ise “Ben açım aç. Benim iki tane çocuğum var. İkisine de okula giderken harçlık veremiyorum” dedi.

AÇLIK GREVİ BAŞLADI

Gözaltından serbest bırakılan Sendika Başkanı Gökay Çakır, işçilerin açlık grevine başladığını duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde açıklama yapan Çakır, "Çoluğumuzun çocuğumuzun nasıl feryat ettiğini, çocuklarınızın ağıdını gördüm. Bu ülkede sizi kim anlayabilir, kim dinleyebilir? Herkes fotoğraf ve video çekebilir, ancak sizin sizden başka dostunuz yoktur. Biz hakkımızı alacağız, biz sadaka istemiyoruz. Biz buna layık değiliz. Hepimiz eşitiz. Bizi yöneten herkesle eşitiz, onların da sizin de isminiz var.

Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan herkes açlık ile boğuşuyor. Emeklisinden çiftçisine kadar herkes açlıkla boğuşuyor. Bir avucun kölesi olmuş durumdalar. Bizim de evimiz, çocuğumuz, geçim derdimiz var. Biz 29 gün patronun yüzünü güldürdüysek, 30’uncu günde patron maaşı yatıracak ki işçinin de yüzü gülsün” dedi.

Hakkınızı yedirmem “Yasa’ diyorlar, mahkemeye gidiyoruz, davayı kazanıyoruz ama parayı alacak birini bulamıyoruz” diye konuşan Çakır, Doruk patronun elinde yüzlerce maden ruhsatının olduğunu, bu kişinin işçilere zulüm ederek maaşlarını vermeyerek işçiyi böcek gibi gördüğünü söyledi. Çakır, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Bunu bakanlara sormamız lazım: Bu kişinin ruhsat sahibi olması nereden kaynaklanıyor?

Açlık grevini şu an itibarıyla başlatıyoruz. Ben sendika başkanı olarak, bu saatten sonra gözaltı falan bizim işimiz değil diyorum. Bizi tutuklayabilirlerdi, önemli değil, gider dimdik yatardık da. Ama bu saatten sonra sizin hakkınızı, Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı olarak kimselere yedirmem. Sizin önünüzde dikeleceğim, sizden hep bir adım önde gideceğim. Ne olacaksa bana olacak ama sizin hakkınızı almadan da bu Ankara’dan gitmeyeceğim, tüm ülkeye söz veriyorum!"