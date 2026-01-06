Corbyn, Tarık Ali ve Domínguez’in de katıldığı toplantıda Venezuela için acil çağrı

Semiha Durak

ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri saldırısı ve Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşinin rehin alınması üzerine, Venezuela Dayanışma Kampanyası, Stop the War Coalition ve Nükleer Silahsızlanma Kampanyası (CND) ile birlikte Pazar akşamı acil çağrıyla bir toplantı düzenledi.

Toplantıda Jeremy Corbyn, yazar ve tarihçi Tarık Ali, ve Venezuela Dayanışma Kampanyası Sekreteri Francesco Domínguez’in de aralarında bulunduğu çok sayıda konuşmacı, ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırısını uluslararası hukuk, emperyalizm ve küresel siyaset bağlamında değerlendirdi. Konuşmacılar, saldırının emperyalizmin açık bir tezahürü olduğu ve hedefin Venezuela’nın petrolü olduğu konusunda hemfikirdi.

Toplantının düzenleyicilerinden, Nükleer Silahsızlanma Kampanyası (CND) Genel Sekreteri Sophie Bolt, saldırıda nükleer kapasiteye sahip bombardıman uçaklarının tehdit unsuru olarak kullanılmasının tehlikeli bir tırmanışa işaret ettiğini belirterek, bunun yalnızca Venezuela’yı değil tüm dünyayı ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya bıraktığını vurguladı.

Stop the War Coalition Eş Sözcüsü Lindsey German, yaşananları açık bir güç gösterisi olarak tanımladı: “Bu, ABD’nin Venezuela’yı doğrudan yönetme niyetinin ilanıdır. Artık perde arkasında değil, herkesin gözü önünde yapılan bir zorbalıkla karşı karşıyayız.”

Avrupa liderlerine ilişkin değerlendirmesini ise şu sözlerle yaptı: “Trump’tan korkuyorlar ama ona karşı çıkmaya cesaret edemiyorlar.”

Küba Dayanışma Kampanyası Sekreteri Bernard Regan, Küba hükümetinin mesajını aktararak saldırının niteliğini şöyle özetledi: “Bu saldırı uyuşturucuyla ilgili değil, egemenlikle, kaynaklarla ve emperyal kontrolle ilgilidir.” Regan, Venezuela’ya yönelik saldırının tüm bölge için bir uyarı olduğunu vurguladı.

Venezuela Dayanışma Kampanyası Sekreteri Francesco Domínguez, ABD saldırganlığını meşrulaştırmak için kullanılan, “uydurma” gerekçeleri teşhir etmeye odaklandı.

UYUŞTURUCU YALANLARI

Venezuela’nın ve bizzat Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun “narco-terörizm” ve uluslararası uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olduğu iddiasını yalanlayarak ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin (UNODC) yıllardır yayımladığı raporlara atıfla şunları sıraladı:

-Venezuela’da yasa dışı koka ekimi bulunmamaktadır.

-Venezuela’da kokain işleme laboratuvarları yoktur.

-Venezuela’nın küresel kokain ticaretine katkısı fiilen sıfırdır.

-ABD’ye ulaşan kokainin yüzde 87–92’si Kolombiya, Ekvador ve Peru kaynaklı olup Pasifik güzergâhından geçmektedir.

-Yalnızca yüzde 5–7’lik bir kısım Karayipler üzerinden geçmekte ve bunun önemli bir bölümü Venezuela makamları tarafından ele geçirilmektedir.

Domínguez, ABD’li yetkililerin sözünü ettiği “kartellerin” ne uluslararası ne de ABD’ye ait herhangi bir resmî veri tabanında yer aldığını vurguladı. Bu suçlamaların hukuki bir dava dosyası değil, Venezuela’yı “terörist devlet” olarak etiketlemek ve askeri müdahaleye rıza üretmek amacıyla kurgulanmış bir siyasi propaganda olduğunu savundu.

Buradan hareketle analizini genişleten Domínguez, bu saldırganlığın ABD’nin kendi içindeki derin yapısal kriz bağlamında anlaşılması gerektiğini belirtti. Ekonomik, siyasi ve toplumsal düzeylerde yaşanan bu kriz; servet yoğunlaşması, artan yoksulluk, üretken kapasitenin gerilemesi ve siyasal istikrarsızlıkla birleşerek ABD egemen sınıfının baskın bir kesimini şu sonuca götürmüştür: küresel üstünlüğü sürdürmenin temel aracı artık askeri güçtür.

Domínguez’e göre bu kesim, artık eylemlerini demokrasi ya da insan hakları diliyle gizleme ihtiyacı da duymamaktadır. Trump yönetiminin Ulusal Güvenlik Stratejisi, ABD’nin özellikle Latin Amerika’da petrol, gaz, lityum, altın ve nadir toprak elementleri gibi kritik varlıkları kontrol etmek için güç kullanacağını açıkça ilan etmektedir.

ABD TÜM LATİN AMERİKA İÇİN TEHDİT

Domínguez, Trump’ın güncellenmiş Monroe Doktrini’ni 20. yüzyıl başındaki Haiti, Küba, Nikaragua ve Dominik Cumhuriyeti müdahaleleriyle karşılaştırdı. Venezuela’nın bir vasal devlete dönüştürülmek istendiğini, küçük ve askeri açıdan kırılgan Karayip ülkelerinin ise ciddi risk altında olduğunu söyledi. Domínguez konuşmasını temkinli bir iyimserlikle tamamladı. Avrupa ve Latin Amerika’daki kitlesel gösterilere, ABD içinde Demokratlar, Cumhuriyetçi Parti’nin bazı kesimleri, sivil toplum ve kamuoyu düzeyinde görülen olağanüstü direnişe dikkat çekti.

Çin’in Devlet Başkanı Maduro’nun derhâl serbest bırakılması yönündeki açık çağrısının da önemli bir kırılma noktası olduğunu belirterek, ABD eylemlerinin artık uluslararası düzeyde cevapsız kalmadığını vurguladı.

Domínguez’e göre önümüzdeki görev açıktır: Maduro güvenli biçimde ülkesine dönene ve Venezuela’nın egemenliği yeniden tesis edilene kadar sürekli baskı, kitlesel seferberlik ve uluslararası hukukun tavizsiz savunusu.

CORBYN: ÜRKÜTÜCÜ BİR STRATEJİ

Jeremy Corbyn, Trump’ın 2025 sonlarında yayımlanan Ulusal Güvenlik Stratejisi’nin ürkütücü ama açık ve dürüst olduğunu belirtti. Önceki belgelerin aksine, bu metnin ABD’nin niyetlerini liberal bir söylemle örtmeye çalışmadığını bunun yerine üç temel ilkesini açıkça ortaya koydugunu söyledi:

1. Yalnızca ABD çıkarları önemlidir ve bu çıkarlar Amerikan gücünün kurumsal ve stratejik öncelikleriyle tanımlanır.

2. Küresel kaynaklar — özellikle petrol, mineraller ve nadir toprak elementleri — “gerekli tüm yollarla” güvence altına alınmalıdır.

3. Dünya etki alanlarına bölünmüştür; Batı Yarımküre, güncellenmiş bir Monroe Doktrini çerçevesinde ABD’nin münhasır alanı olarak tanımlanmaktadır.

Corbyn, bu doktrinin ABD’ye bölgede “yabancı etki” algıladığı her durumda siyasi, ekonomik ve askeri müdahale hakkı verdiğini vurguladı. Başka bir deyişle, Çin, Rusya ya da bağımsız bölgesel bloklarla ilişki kuran her ülke hedef hâline gelebilir.

Maduro’nun kaçırılmasını Guatemala (1954), Brezilya (1964), Şili (1973), Panama (1989) ve daha sayısız örnekle devam eden, egemenliği ezmeyi ve uyumlu rejimler dayatmayı amaçlayan uzun bir müdahaleler zincirine yerleştirdi.

Corbyn, Birleşik Krallık hükümetinin tutumunu özellikle sert biçimde eleştirdi. Başbakan Keir Starmer’ın “daha fazla bilgiye ihtiyaç olduğu” yönündeki açıklamasını samimiyetsiz bulduğunu söyledi. Ona göre gerçekler son derece açıktı: yasadışı bir bombardıman, yasadışı bir kaçırma ve yasadışı bir rejim değişikliği girişimi.

Britanya hükümetini uluslararası hukuka seçici bağlılıkla suçladı; Gazze’de İsrail’in eylemlerine verilen destekle Venezuela konusunda hukuka vurgu yapılması arasındaki çelişkiye işaret etti. Uluslararası hukukun isteğe bağlı olamayacağını vurguladı.

Corbyn’e göre Venezuela’ya yönelik saldırının özü, şirket yağmasıydı. Trump’ın Venezuela’yı Amerikan petrol şirketleri için “güvenli” hâle getirme vaadi, Boris Yeltsin döneminde Rusya’ya dayatılan kitlesel özelleştirmeleri anımsatıyordu; bu da yabancı çıkarlar için kurgulanmış bir ekonomik felaketti.

Corbyn konuşmasını şu vurguyla tamamladı: Çözüm güce boyun eğmekte değil; uluslararası dayanışmada, kitlesel hareketlerde ve politik cesarette yatmaktadır. Çevresel yıkım, küresel eşitsizlik, zorunlu göç ve savaş militarizmle çözülemez; aksine daha da derinleşir.

TARIK ALİ: TRUMP ARTIK GİZLEME GEREĞİ HİSSETMİYOR

Tarık Ali Venezuela’daki gelişmelerin sarsıcı olduğunu, ancak benzersiz olmadığını hatırlattı.

Ali, ABD’nin uzun yıllar CIA bağlantılı bir isim olan Manuel Noriega’yı Panama’da işlevini yitirdiğinde nasıl devre dışı bıraktığını; Haiti Devlet Başkanı Jean-Bertrand Aristide’in ise köleliğin kaldırılması için Fransa’nın aldığı tazminatları geri istemesinin ardından ABD destekli biçimde görevden alındığını anlattı.

Ali’ye göre bugünkü durumu farklı kılan şey yenilik değil, açıklıktır. Trump artık örtmeye girişmemektedir. “Petrolümüzü geri istiyoruz” dediğinde, gerçeği doğrudan ifade etmektedir.

Venezuela’nın petrolünün bir dönem uyumlu hükümetler aracılığıyla ABD şirketlerinin kontrolünde olduğunu, ilerici yönetimlerin bu kaynakları kamusal kullanım için geri aldığını ve Washington’un tahammül edemediği şeyin tam da bu yeniden dağıtım olduğunu söyledi.

Ali, Latin Amerika genelinde sol hareketlere karşı süregelen bir karşı-devrim sürecini analiz etti; Şili, Arjantin, Bolivya, Ekvador ve başka ülkelerde sağcı hükümetlerin yeniden iktidara getirildiğini, Venezuela’nın ise bu sürecin en dramatik hedefi olduğunu ifade etti.

Maduro’nun kişisel kararlarına da dikkat çeken Ali, liderliği eleştirilebilir olsa bile, sürgünü, rüşveti ve yabancı korumayı reddetmesinin onu ülkesinin yanında duran bir figür hâline getirdiğini savundu.

ABD’de açılan ceza davalarını tutarsız ve siyasi olarak gülünç bulduğunu söyleyen Ali, bir devlet başkanının “uyuşturucu karteli lideri” olmakla ya da silah taşımasının “terörizm kanıtı” sayılmasının en basit incelemede bile çökeceğini belirtti.

ABD medyasını da eleştiren Ali, saldırının planlandığını önceden bilmelerine rağmen sessiz kalmalarını kınadı. Müdahale engellenebilecekken susan gazetecilerin, sonradan yayımlanan kınama yazılarının inandırıcı olmadığını söyledi.

ULUSLARARASI DAYANIŞMA SÜRMELİDİR

Ali konuşmasını karamsar ama net bir değerlendirmeyle tamamladı: ABD, Venezuela’da büyük olasılıkla doğrudan Washington tarafından yönetilecek bir geçiş otoritesi kurmayı hedeflemektedir. Venezuela içinde direniş kısa vadede zor olabilir; ancak uluslararası dayanışma durmaksızın sürmelidir.

Toplantıda dile getirilen değerlendirmeler, yaşananların sadece Venezuela ile sınırlı olmadığını, daha geniş bir politik hattın parçası olarak okunması gerektiğini ortaya koydu. Venezuela’ya yönelik saldırı bir “istisna” değil; emperyalist siyasetin günümüzde aldığı açık ve pervasız biçimin bir özeti olduğunu gösteriyor. Uluslararası hukuk askıya alınırken, kaynaklar askeri güçle yeniden paylaşıma açılıyor. Bugün hedef Venezuela’nın petrolü; yarın aynı gerekçelerle başka bir ülkenin egemenliği sorgulanabilir. Bu nedenle mesele yalnızca Venezuela’yla dayanışma değil, emperyal müdahalelere karşı küresel ölçekte nasıl bir karşı duruş inşa edileceği sorusudur.