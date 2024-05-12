Corendon Alanyaspor: 1 - Beşiktaş: 1

Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-Beşiktaş maç 1-1 berabere sona erdi.

Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-Beşiktaş maç 1-1 berabere sona erdi.

54. dakikada gelişen Alanyaspor atağında orta alanda kullanılan taç atışıyla topla buluşan Oğuz Aydın, sağ kanattan rakip ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun, kaleyi çapraz noktadan kaleye şutunda, kaleci Mert Günok topu kornere çıkardı.

61. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Onur Bulut arka direğe gönderdiği pasta topla buluşan Muleka, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

79. dakikada Alanyaspor beraberlik golünü buldu. Sağ kanattan topla buluşan Efecan Karaca ceza sahasına girdikten sonra altıpasa çıkardığı topla buluşan Ahmet Hassan, gelişine bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Corendon Alanyapor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Halim Okta, eksikliklerine rağmen iyi bir oyun ortaya koymaya çalıştıklarını söyleyerek, "Maçı kazanmak istedik ama ilk yarı biraz kötü oynadık." dedi.