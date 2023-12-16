Corendon Alanyaspor, Beşiktaş maçını çıkış olarak görüyor

Teknik direktör Fatih Tekke: "Özellikle bu hafta bizim için bir şans açıkçası. Beşiktaş'ın durumu da ortada. Bunu değerlendirebiliriz"

Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Perşembe günü Beşiktaş deplasmanında zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi.

Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Fatih Tekke, yönetiminde sürdürdü. Tekke, idman sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, evlerinde oynayacakları maçın ertelenmesiyle Beşiktaş deplasmanına çıkacaklarını belirtti.

Beşiktaş maçı ambiyansının herkesin malumu olduğunu ifade eden Tekke, şunları kaydetti:

"Zaten kadro dışı ve sakat oyuncuları var. Maça kadar ne olacağı da belli değil. Neticesinde Beşiktaş takımıyla oynayacağız. Deplasmanda zor bir maç. Ama özellikle bu hafta bizim için bir şans açıkçası. Beşiktaş'ın durumu da ortada. Bunu değerlendirebiliriz. Kolay maç gözükmüyor."