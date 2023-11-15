Corendon Alanyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Corendon Alanyaspor, deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.



Corendon Alanyaspor, 3 günlük iznin ardından Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına bu akşam Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Fatih Tekke gözetiminde yapılan antrenman ısınma koşusu ile başladı. Daha sonra pas çalışmaları yapan Akdeniz ekibi, antrenmanı dar alanda oyunla tamamladı. Turuncu-yeşilli takım hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.