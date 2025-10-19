Corendon Alanyaspor - Göztepe maçının ardından

Alkın BİRİCİK / ALANYA (Antalya), (DHA)- SÜPER Lig’in 9’uncu haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Göztepe’yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira ve Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov mücadeleyi değerlendirdi.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira açıklamasında Süper Lig'de mağlup olmayan Göztepe'ye karşı önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirterek, “Önemli bir galibiyetti. Kendi sahamızda oynadığımız ve kazandığımız ikinci maç oldu. Bu bizim için gerçekten önemliydi çünkü puanlar toplamak bizim adımıza çok değerliydi. Daha önce çok iyi oynadığımız maçlar olmuştu ama kazanamamıştık, 3 puan alamamıştık. Bu maçta bunu başardık. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum çünkü geçen hafta, Gençlerbirliği maçından sonra iyi bir reaksiyon gösterdiler, iyi bir cevap verdiler. O maçtan sonra açıkçası mutlu değildim. Bunu maçın sonucuyla ilgili söylemiyorum; sonucu tabii ki biz her zaman kontrol edemeyiz ama sahada yaptıklarımızdan dolayı memnun değildim. Bugün farklıydı. Bunu sadece kazandığımız için söylemiyorum. Daha önce de birçok kez belirttim, ben değerlendirmemi sadece maçın sonucuna göre yapmıyorum. İyi bir takıma karşı oynadık. Ligde üçüncü sırada olan, bugüne kadar hiç mağlubiyet yaşamamış bir takımdı. Onların çok farklı ama bir o kadar da etkili bir oyun anlayışı var. Bugün ilk yarıda bu oyun anlayışlarını, özellikle geçiş oyunlarını kontrol etmeye çalışırken biraz zorlandık ve 2-3 gol pozisyonuna girdiler. Burada yardımcılarımı da tebrik etmek istiyorum çünkü devre arasında maçı çok iyi analiz edip bana doğru tavsiyeler verdiler. Devre arasında birkaç küçük düzeltme yaptık ve ikinci yarıda o değişikliklerle Göztepe’ye gol pozisyonu vermedik. Aksine biz 3-4 net gol pozisyonuna girdik. Sonuç olarak bizim için iyi bir maçtı. Yarın dinleneceğiz, oyuncular da aileleriyle zaman geçirecek. Ancak haftaya yine çok zor bir maç bizi bekliyor. Son maçlarını kazanmış bir takıma karşı oynayacağız. Aynı şekilde odaklanmaya devam edip, hafta içinde iyi çalışarak bu çizgimizi sürdürmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

STANIMIR STOILOV: BENCE BUGÜN MAÇI KAYBETMEYİ HAK ETMEDİK

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise bugün kaybetmeyi hak etmediklerini, ilk yarıda çok fazla fırsat yakaladıklarını dile getirdi. Stoilov, “Öncelikle Alanyaspor’u tebrik etmek istiyorum. Bence bugün kaybetmeyi hak etmedik. İlk yarıda çok fazla fırsat yakaladık ama maalesef bunları değerlendiremedik. Aynı zamanda rakibe de kalemizde tehlikeli bir fırsat vermedik. 60’ıncı dakikadan sonra duran toplarda bazı sıkıntılar yaşamaya başladık ve bununla birlikte özellikle son dakikalarda savunmada bazı hatalar yaptık. Çünkü oyuncularımız oyunun bu bölümünde yorulmuşlardı. Özellikle hücum oyuncularımız çok fazla yorulmuştu ve takım halinde savunma anlamında hatalar oluşmaya başladı. Değişiklik yapmak adına elimizde çok fazla opsiyonumuz yoktu. Çünkü böyle maçlarda, özellikle son 20 dakikada yapacağınız beş oyuncu değişikliğine baktığınızda, bu değişiklikler gerçekten maçın gidişatını etkileyebilir. Özellikle ön alanda, forvet oyuncularında yapacağınız değişikliklerle maçı kazanabilirsiniz” dedi. (DHA)

