Corendon Alanyaspor – Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının ardından

Alkın BİRİCİK / ALANYA(Antalya), (DHA) - SÜPER Lig’in 17’nci haftasında Corendon Alanyaspor sahasında karşılaştığı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük’ü 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira ve Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel mücadeleyi değerlendirdi.

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira açıklamasında, “Bugün gerçekten bizim için çok önemliydi. 3 puana çok ihtiyacımız vardı. Uzun bir süre galibiyet alamamıştık ve bugün evimizde taraftarlarımızın önünde 3 puan gerçekten önemliydi. Bu şekilde özgüven kazanmış olduk. Gerçekten iyi bir maç çıkarttık ve hak ettiğimiz bir galibiyet aldık diye düşünüyorum. Maça çok iyi başladık. Golü bulduk, başka pozisyonlar da ürettik ve bunlar gerçekten bizim için gerekliydi. Sonrasında gol yemedik. Bu da takımı savunma anlamında, performansı açısından çok önemli. Sadece maçın son bölümünde oyuncular birazcık geri çekildi. Bu normalde sevdiğim bir şey değil ama herhalde ona çok ihtiyacımız var hissiyle bunu oyuncular hissettiler. O yüzden sorun değildi. Evet, iyi futbol oynuyoruz, iyi futbol oynadık ama bazen de sahada acı çekmeniz gerekiyor. Gerektiğinde savunmaya çekilmeniz gerektiği anlar olabiliyor. Burada birkaç dakika bunu yaşadık diyebilirim. Trabzonspor maçının son anlarında bunu yaşadık. Dediğim gibi bazen gerekli olabiliyor. Şimdi dinlenecek biraz zamanımız var. Hem kafa olarak hem vücut olarak dinleneceğiz Sonrasında buraya geri gelip hedeflerimize doğru yol alacağız. Daha iyi bir ikinci yarı çıkarmak istiyoruz. Sıkı çalışmaya devam edeceğiz. Son olarak takımı oyuncuları tebrik ediyorum. Oyun planını çok iyi anladılar ve sahaya sürmeye çalıştılar. Tabii ki anlayıp doğru şeyleri yaptıkları zaman da benden daha mutlu hoca olmuyor dünyada” dedi.

'LİGİN İLK YARISI DAHA FAZLA PUAN TOPLAMAYI BEKLİYORDUM'

Alanyaspor’un ligin ilk yarısında ki durumunu nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine cevap veren Pereira, “Dürüst olmak gerekirse, daha fazla puan toplamayı bekliyordum. En az 23 puan almayı bekliyordum. Aslında maçlara baktığımız zaman 25-26 puan da çok rahat bir şekilde yapabilirdik. Çünkü bazı maçlar gerçekten iyi oynadık. Bir türlü gol atamadık, galibiyet alamadık. Sürekli berabere kaldık. 1 puan, 1 puan. Biraz altta kalmış olduk. İkinci yarı bu yüzden hedefimiz daha ileriye gitmek” ifadelerini kullandı.

ATILAY CANEL: TEKNİK EKİP OLARAK GÖREVİ BIRAKTIK

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel açıklamasında teknik ekip olarak görevi bıraktıklarını söyledi. Canel, “Oyuna biraz durgun başladık. Akabinde de golü yedik. İkinci yarı biraz toparlanır gibi olduk. Ama bir anlık yan hakemin sakatlanması, oyuncularımızın konsantrasyon kaybetmesi. Taçtan gelen bir pozisyonla golü yedik. Şimdi ikinci yarı kulübümüz yeniden bir yapılanma içine girecektir. Biz de bu yeniden yapılanmaya yardımcı olmak için teknik ekip olarak görevi bıraktık. İnanıyorum ki bu yeniden yapılanma ile çok iyi futbolcular, oyuncular gelecektir ve Fatih Karagümrük takımı ligde kalacaktır. Ama bu formanın ağırlığını kaldıramayan oyuncularla da yollar ayrılacaktır” sözlerini kullandı.

