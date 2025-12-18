Çorlu'da eğitim uçuşları iptal edildi

Tekirdağ'da etkili olan sis nedeniyle Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi.

Çorlu'da sabah saatlerinde başlayan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. İlçede sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü.

Trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı noktalarda önlem aldı, trafikteki sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Çorlu Atatürk Havalimanı'nda bugün yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi.

Hava sıcaklığının 2 derece olduğu ilçede, sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.