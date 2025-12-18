Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Çorlu'da eğitim uçuşları iptal edildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi gerekçesiyle Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi.

Güncel
  • 18.12.2025 10:58
  • Giriş: 18.12.2025 10:58
  • Güncelleme: 18.12.2025 11:10
Kaynak: DHA
Çorlu'da eğitim uçuşları iptal edildi
Fotoğraf: DHA

Tekirdağ'da etkili olan sis nedeniyle Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi.

Çorlu'da sabah saatlerinde başlayan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. İlçede sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü.

Trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı noktalarda önlem aldı, trafikteki sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Çorlu Atatürk Havalimanı'nda bugün yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi.

Hava sıcaklığının 2 derece olduğu ilçede, sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

BirGün'e Abone Ol