Çorlu'da iki polisi öldüren saldırgan, psikolojik tedavi gördüğü hastaneden kaçmış

Çorlu'da, Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç isimli polislerin hayatını kaybettiği silahlı çatışmada, saldırgan Orhan Altan'ın psikolojik tedavi gördüğü ve olay öncesinde tedavi gördüğü hastaneden kaçtığı ortaya çıktı.

Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, dün (17 Mayıs) öğlen saatlerinde Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi’ndeki 6 katlı bir iş merkezinde silahlı kavgaya müdahale ettikleri sırada açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.

İçişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, müdahale sırasında polislere silahla karşılık veren saldırgan Orhan Altan, yaralı olarak ele geçirilerek Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

T24'te yer alan habere göre, saldırgan Altan'ın olay günü psikolojik tedavi gördüğü hastaneden kaçtığı ortaya çıktı. İki polis memurunun, hakkında arama kararı bulunan Altan'ı gözaltına almak için iş merkezine gittiği öğrenildi.