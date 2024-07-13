Çorlu'da iş yerinde patlama: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, poğaça ve simit üretimi yapılan iş yerinde meydana gelen patlamada iş yeri sahibi Aziz Eriz (69), yaralandı. Patlamanın doğal gaz sıkışmasından kaynakladığı tahmin ediliyor.

Güncel 13.07.2024 10:46 Giriş: 13.07.2024 10:46

Güncelleme: 13.07.2024 10:52 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: İHA