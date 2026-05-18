Çorlu'daki silahlı çatışmada hayatını kaybeden polisler son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşanan silahlı çatışmada hayatını kaybeden polisler 43 yaşındaki Erkan Tütüncüler ve 32 yaşındaki Emrah Koç için tören düzenlendi.

Çorlu Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törene, polislerin ailelerinin yanı sıra İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Emniyet Müdürü Metin Turanlı, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, il protokolü ile polis memurları katıldı.

Bakan Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Erkan Tütüncüler kardeşimiz Samsun'un yiğit bir evladı, ailesinin direği, bir yavrumuzun kahraman babasıydı. Görevini sadakatiyle yapan, kendinden daima söz ettiren, mesai arkadaşlarının gönlünde iz bırakan, cesur yürekli bir polisti. Emrah Koç kardeşimiz Van'ın mert bir evladı, devletine bağlılığı ve görev ahlakıyla genç yaşamına sığdırdığı yüksek sorumluluk duygusuyla herkesin kalbinde müstesna bir yere sahipti. Onlar ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde milletimizin huzuru için görev yaptılar. Üniformalarını şeref bildiler. Devletin emanetini omuzlarında taşıdılar."

Törenin ardından Hacı Mehmet Şirikçi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Emrah Koç'un cenazesi memleketi Van'a gönderilmek üzere Çorlu Atatürk Havalimanı'na götürüldü. Erkan Tütüncüler'in cenazesinin ise Çorlu Şehitliği'nde toprağa verileceği kaydedildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde görevli polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, dün (17 Mayıs) Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi'ndeki bir iş merkezinde 24 yaşındaki Orhan Altan'ın açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti.