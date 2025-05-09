Çorlu Tren faciasında ölen Oğuz Arda'nın annesi Mısra Öz'ün yargılandığı dava ertelendi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018'deki tren faciasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz hakkında, daha önce "kamu görevlisine hakaret" suçundan açılan davada 8 bin 840 TL para cezasına çarptırılmıştı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Öz hakkında bir kez daha "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan dava açtı.

İddianamede, Öz'ün 25 Haziran 2020'de Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın ardından bir polisin kendisini kameraya almasına karşı, "Çek çekinme, Saray’ın soytarısı hepsi. Hepsi üç maymunu oynuyor. Ben Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz çek beni! Bu hakimler beni sanık yaptı; onlara üç maymunu oynuyorlar dediğim için… Katilleri aklıyorlar. Bir kişiyi bile tutuklayamıyorlar. Evladım öldü benim, evladım. Hepiniz çekin. Ben sanık olabilirim, ben içeri de girebilirim, ama onlar yüz karası. Çek utanma, çek. Çünkü polissin, çek…" diyerek tepki göstermesiyle hakaret suçu işlediği ileri sürüldü.

Aynı duruşmada mahkeme heyeti, tanıklara "Çok yağmur yağdı mı, yağdıysa tavuklar telef oldu mu?" gibi sorular sormuştu. Duruşma sonrası, Mısra Öz'ün bu sorulara gösterdiği tepki, yeni iddianamede "mahkeme heyetine yönelik alenen hakaret" olarak değerlendirildi.

ÖZ BERAAT TALEBİNDE BULUNDU

Mısra Öz hakkında açılan davanın duruşması, dün Çorlu 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya katılmayan Mısra Öz, mahkemeye mazeret dilekçesi sunarak beraat talebinde bulundu. ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre Mahkeme Başkanı, mazeret dilekçesinin okunduğunu ve dosyaya eklendiğini belirtti.

SAVCI ÖZ'ÜN CEZALANDIRILMASINI YENİDEN TALEP ETTİ

İddia makamı, mütalaasında Mısra Öz’ün cezalandırılmasını talep ederek şu ifadelere yer verdi:

"Sanığın olay tarihinde kurul halinde çalışan Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi başkan ve üye hakimlerine hitaben, duruşma salonundan çıktığı esnada yüksek sesle, 'Çek çek çekinme sarayın soytarısı işte hepsi, üç maymunu oynuyor, Allah belalarını versin, hepiniz çekin, ben sanık olabilirim, ben içeri de girebilirim ama onlar yüz karası, çek utanma çek çünkü polissin çek' demek suretiyle mahkeme heyetine yönelik olarak zincirleme şekilde alenen hakaret ettiği, daha sonra Halk Eğitim bahçesinin ön kısmında yine mahkeme heyetine yönelik olarak 'Hakim kalkmış tanık olan gelen adama soruyor, ‘tavuklar telef oldu mu’. Sen telef ol, ne demek tavuklar telef oldu mu? Biz can derdindeyiz bunlar tavuk derdinde, bunlar tavuk hakimi hepsi, hiçbir şey konuşmak istemiyorum artık, reziller, rüsvalar hiçbir şey değiller' demek suretiyle mahkeme heyetine yönelik zincirleme şekilde alenen hakaret ettiği anlaşılmış olmakla, sanığın TCK'nın 125/1-4, 125/3-a, 125/5, 43/2-1 ve 53. maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi talep ve mütalaa olunur."

"DÜŞMEDİLER YAKAMDAN"

Mahkeme, davayı 10 Temmuz’a erteledi. Davanın 10 Temmuz’a ertelenmesine tepki gösteren Mısra Öz, "8 Temmuz oğlumun yedinci ölüm yıl dönümü. İki gün sonraya dava koymak vicdansızlıktır. 10 Temmuz'da bizzat o salonda olacağım. Gözümün içine bakarak versinler kararlarını bakalım. Düşmediler yakamdan. Benimle uğraştıkları kadar katillerle uğraşmadılar" dedi.