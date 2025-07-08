Çorlu Tren Katliamı'nın 7. yılında hayatını kaybedenler anıldı: "Bu ölümlerden sorumlu olan herkes hesap verecek"

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz 2018'de meydana gelen, 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişinin de yaralandığı tren faciasının üzerinden 7 yıl geçti. Facianın 7. yılında yaşamını yitirenler için Sarılar Mahallesi'nde yaptırılan anıt önünde anma töreni düzenlendi. Faciada 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz, anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, şu ifadelere yer verdi:

"Zaman geçtikçe sözler tükeniyor. Burada olmak çok zor. Bizim için aynı acıyı tekrar tekrar yaşamak, birbirimize anlatmak zorunda kalmak çok ağır. Sevdiklerimizi o tren rayların üzerinde ne halde bulduğumuzu, o gün neler yaşadığımızı anlatmak her birimizi derinden yaralıyor. Ama ne yazık ki burada olmak zorundayız. Çünkü acı bir gerçeğimiz var: Biz toplum olarak her şeyi çabuk unutuyoruz. Bu yüzden inat ettik, Çorlu'yu unutturmayacağız. İnat ettik, 7'si çocuk 25 insanımızı unutturmayacağız. Çünkü bu ölümler bu kadar basit değil. 'Öldüler, başsağlığı dileyelim, yıldönümünde bir tweet atalım, mesele kapansın' diyemeyiz. Bu yüzden bugün hala ihmaller yüzünden ölüyoruz. Yanarak ölüyoruz, yolculuk yaparken ölüyoruz, yurtlarda ölüyoruz.

"SAVCILIĞIN ELİ, İKTİDARIN BASKISI YÜZÜNDEN NE YAZIK Kİ ÜST YÖNETİME, BÜROKRATLARA, SİYASİLERE UZANAMIYOR"

Ortak tek bir gerçek var: İhmaller. Üzgünüm ama birilerinin almadığı tedbirler yüzünden, biz yedi yıldır sevdiklerimize hasret her gün ölüyoruz. Peki bu sorumluluğu alması gerekenler nerede? Bizim sevdiklerimiz toprağın yedi kat altında, biz ise hayatta kalan ama yaşayan ölüler olarak şunu görüyoruz. Hiç kimse sorumluluk almamış, hiç kimse görevinden istifa etmemiş, hiç kimse birşeylere sahip çıkmamış. Aynı kaldıkları yerden devam ediyorlar. Koltuk sevdasına, para hırsı uğruna ve bırakamadıkları iktidarları uğruna. Orada almadıkları sorumluluğu ne yazık ki adalet tarafında da alamıyor birileri. Yargılanmalarına izin vermiyorlar. Ya da savcılığın eli iktidarın baskısı yüzünden ne yazık ki üst yönetime, bürokratlara, siyasilere uzanamıyor. O yüzden de bir sürü katliam yaşanıyor, bir sürü canımızı kaybediyoruz. Üzülen biz oluyoruz, sonra da toplum unutuyor. Unutturmayacağız. Ölen canlarımızı da unutturmayacağız, ölümlerine sebep olanları da unutturmayacağız, ölümlerine sebep olanları yargının karşısından kaçıranları da unutturmayacağız. Hepsinin farkındayız. Gözümüz, elimiz, kulağımız onların üzerinde. Sorumluların kimler olduğunu biliyoruz.

"İSA APAYDIN, AHMET ARSLAN, BİNALİ YILDIRIM, RECEP TAYYİP ERDOĞAN..."

Ben, oğlum Oğuz Arda Sel'in – gözümden sakındığım bir tanecik evladımın – katillerinin kim olduğunu biliyorum. Ama hala hesap vermediler. Acımız da, özlemimiz de her geçen gün daha da artıyor. Ama biz vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Ne zaman ki o dönem TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, o dönem Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Pamukova'daki kazada 'Treni ben mi kullanıyorum?' diyen Binali Yıldırım ve bunların en başında olan Recep Tayyip Erdoğan nasıl ki hiçbir yurttaşına sahip çıkmadıysa ve bu katliamların sebebinin başında olduysa bunların hiçbirinin ismini unutmuyoruz. Gün gelecek, devran dönecek. Bu ölümlerden suçlu ve sorumlu olan herkes biz acılı ailelere hesap verecek. Tüm sevdiklerimizi sevgiyle, özlemle, hasretle anıyorum. Onları kaybettik adaletleri bize emanet. Onların adaletini sağlandığını görmeden ölmeyeceğiz."

"ÜST DÜZEY SORUMLULAR YARGILANMADAN BU DAVA KAPANMAYACAK"

Faciada kızı Bihter Bilgin, kardeşleri Emel Duman ve Derya Kurtulmuş ile 6 aylık yeğeni Beren Kurtulmuş'u kaybeden Zeliha Bilgin, "Üst düzey sorumlular yargılanmadan bu dava kapanmayacak. Unutturmayacağız" dedi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ise annelerin ardından konuşmanın zorluğuna dikkat çekerek, hayatını kaybeden 25 yurttaşa Allah’tan rahmet diledi.