Çorlu Tren Katliamı'nın üzerinden 7 yıl geçti: Adalet talebi sürüyor

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018’de meydana gelen, 7’si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği Çorlu Tren Katliamı'nın üzerinden 7 yıl geçti.

Ailelerin "adalet" arayışı sonucu 25 Nisan 2024'te Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 4 sanığa "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma", 5 sanığa "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan hapis cezası verildi. Öte yandan 4 sanık ise beraat etti. Dönemin TCDD 1. Bölge Demiryolu Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu 17 yıl 6 ay, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt 16 yıl 3 ay, Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat 13 yıl 9 ay ve TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan 15 yıl hapis cezasına çarptırılıp, tutuklandı.

Kazada 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz, acısının hala ilk günkü gibi taze olduğunu belirtti. Öz, adalet mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü söyleyerek şunları kaydetti:

"GERÇEK SUÇLULAR CEZA ALSIN İSTİYORUZ"

"Dile kolay, 7 yıl demek. Ama bize acısı da özlemi de ilk gün gibi. Biz 7 yıl boyunca çok güçlü adalet çığlıkları attık. Çok ciddi bir mücadele verdik ve hala veriyoruz. 'Bir sonuç aldınız mı?' diye soranlara şunu söylüyorum: 'Başlangıç için iyi. Ama asıl önemli olan sonuç. Bunun için mücadeleye devam ediyoruz.' Çünkü Türkiye'de ilk defa bir kamu davasında kamu çalışanları ceza aldı. Dört kamu çalışanı tutuklandı, hem de müdür pozisyonunda sorumluluğu olan kişiler var içlerinde. Bu bugüne dek kamu davasında ilk kez görülmüş ve emsal teşkil edebilecek bir karar bu. Ama yetmez. Çünkü asıl sorumluluk genel müdürlük yetkilileri, bürokratlar ve siyasilerde."

"ADALET ARAYAN AİLELERİN MÜCADELESİ, HEPİMİZİN VİCDAN BORCUDUR"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından katliamın yıl dönümü dolayısıyla şu paylaşımı yaptı:

"Çorlu tren faciasında yitirdiğimiz 25 canı unutmadık, unutturmayacağız. Bu büyük acının tüm sorumluları yargı önüne çıkarılmadan, adalet yerini bulmadan bu dava kapanmış sayılmaz. Adalet arayan ailelerin mücadelesi, hepimizin vicdan borcudur. Her zaman yanlarında olacağız."

Çorlu tren faciasında yitirdiğimiz 25 canı unutmadık, unutturmayacağız.



Bu büyük acının tüm sorumluları yargı önüne çıkarılmadan, adalet yerini bulmadan bu dava kapanmış sayılmaz.



Adalet arayan ailelerin mücadelesi, hepimizin vicdan borcudur.

Her zaman yanlarında olacağız. pic.twitter.com/QzzT43LXjf — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 8, 2025

"DAVA KAPANMAYACAK"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, ise yaptığı açıklamada, "Acımız da, öfkemiz de ilk günden farksız. Bu büyük acının tüm sorumluları gerçek anlamda yargılanmadan, adalet yerini bulmayacak, dava kapanmayacak. Hayatını kaybeden 25 yurttaşımızı rahmetle anıyorum. Unutmayacağız, Unutturmayacağız" ifadelerine yer verdi.

Acımız da, öfkemiz de ilk günden farksız!

Bu büyük acının tüm sorumluları gerçek anlamda yargılanmadan, adalet yerini bulmayacak, dava kapanmayacak.

Hayatını kaybeden 25 yurttaşımızı rahmetle anıyorum.



Unutmayacağız, Unutturmayacağız.#ÇorluTrenKatliamı pic.twitter.com/WD7v6fOK2a — Ulaş Karasu (@ulasskarasu) July 8, 2025

"UNUTTURULMASI YÖNÜNDEKİ ÇABALARA İZİN VERMEYECEĞİZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çorlu tren faciasında kaybettiğimiz 25 canımızı rahmetle anıyorum. Adaletin gecikmeden ve eksiksiz şekilde tecelli etmesini istiyoruz. Facianın üzerinin kapatılması, unutturulması yönündeki çabalara izin vermeyeceğiz" dedi.

Çorlu tren faciasında kaybettiğimiz 25 canımızı rahmetle anıyorum.



Adaletin gecikmeden ve eksiksiz şekilde tecelli etmesini istiyoruz.



Facianın üzerinin kapatılması, unutturulması yönündeki çabalara izin vermeyeceğiz❗#ÇorluİçinAdalet#ÇorluTrenKatliamı pic.twitter.com/g4B3xZlMa3 — Gökan Zeybek (@gokanzeybekCHP) July 8, 2025

"ADALET İSTEĞİMİZİ YİNELİYORUZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise katliamın yıl dönümünde yaptığı açıklamada, "Denetimsizlik, ihmal ve katliam... Çorlu Tren Katliamı’nın yıl dönümünde genç, yaşlı, çocuk 25 canımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Çorlu için adalet isteğimizi yineliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Denetimsizlik, ihmal ve katliam...



Çorlu Tren Katliamı’nın yıl dönümünde genç, yaşlı, çocuk 25 canımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum.



Çorlu için adalet isteğimizi yineliyoruz!#ÇorluİçinAdalet#CorluTrenKatliamı pic.twitter.com/2rLarxldpb — Burhanettin Bulut (@eczburhan) July 8, 2025

Katliamda 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz, bugün yaptığı paylaşımda oğlunun mezarını paylaşarak, "Bugün kederliyim, beterim bugün. Sesime ses değse çığlık oluyor. Üşüyor toprak, taşlar üşüyor. Vuslatı yakın eden yollar üşüyor" dedi.

Bugün kederliyim, beterim bugün

Sesime ses değse çığlık oluyor

Üşüyor toprak, taşlar üşüyor

Vuslatı yakın eden yollar üşüyor…#CorluTrenKatliamı #OğuzArdaSel #HakanSel pic.twitter.com/5e9aJqYJQk — Mısra ÖZ (@misra_oz) July 8, 2025

NE OLMUŞTU?

İstanbul Halkalı'dan Edirne Uzunköprü'ye giden "hızlandırılmış" tren, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar'da devrildi. Kazada 25 kişi yaşamını yitirdi, en az 300 kişi yaralanmıştı.

Kazanın yaşandığı alanda iki yıl sonra, 16 Temmuz 2020'de, bilirkişi heyetince keşif yapılmıştı. Çünkü kaza günü keşif yapan heyetin taraflı olduğu ailelerce ve avukatlarca davanın tüm duruşmalarında belirtilmişti.

Söz konusu heyet, olayın yaşandığı günün gecesinde, henüz yaşamını yitiren yurttaşların cansız bedenleri devrilen vagonların altından çıkarılmamışken, helikopterle olay yerine gitmişti. Hemen ertesi sabah da olay yerine taş taşındı ve alan "düzenlenmişti."

Kazaya ilişkin davada ise Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 1. Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Köprüler Şefi Çetin Yıldırım ve Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk yargılanıyor. Dört sanığın, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapsi isteniyordu.

KATLİAMDAN ALTI YIL SONRA KAMU GÖREVLİLERİNE HAPİS CEZASI

Katliamın davasında 25 Nisan 2024'te karar açıklanmıştı. Dönemin TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, Levent Meriçli'ye taksirle ölüme sebebiyetten 9 yıl 2 ay, Mümin Karasu'ya 17 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

20 Mayıs 2024'te açıklanan 370 sayfalık gerekçeli kararda ise, sanıkların 'kusur' ve 'ihmalleri' tek tek sıralanıp "Bütün delillerin birlikte incelenmesi neticesinde, her bir sanık yönünden kendi başlığı altında ayrıntılı olarak açıklanacağı üzere, eldeki dava sanıkları bakımından manevi unsurun taksir olduğu kanısına varılmıştır" denilmişti.

Kazada yaşamını yitiren yurttaşların adları şöyle: Ersen Gül, Serhat Şahin, Melek Tuna, Ayşe Başaran, Ergün Kerpiç, Hakan Sel, Oğuz Arda Sel, Özge Nur Dikmen, Gülce Dikmen, Sena Köse, İrfan Kurt, Mavinur Tiflizden, Bahar Koçman, Yağmur Laçin, Özcan Cesur, Derya Kurtuluş, Beren Kurtuluş, Emel Duman, Bihter Bilgin, Ömer Alperen Can, Seyfi Ergül, Zübeyde Seven, Gani Kartal ve Rubize Kartal.