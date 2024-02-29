Çorlu Tren Katliamı’nın karar duruşması bugün görülecek

Tekirdağ Çorlu'da 25 kişinin yaşamını yitirdiği Çorlu Tren Katliamı'na ilişkin davanın karar duruşması bugün görülecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de duruşmaya katılması bekleniyor.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018’de meydana gelen ve 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300’den fazla kişinin de yaralandığı tren faciasına ilişkin davanın karar duruşması bugün görülecek.

Duruşmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılması bekleniyor.

Kazada yakınlarını kaybeden aileler duruşmaya çağrı yaparak "Adalet rayların altında kalmasın, başka canlar yanmasın’ diye sürdürdüğümüz adalet mücadelesinde sona geliyoruz. Herkesi karar duruşmasında bizimle olmaya çağırıyoruz" dedi.

CAN ATALAY'DAN ÇAĞRI

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kararına rağmen tahliye edilmeyen ve milletvekilliği düşürülen avukat Can Atalay, 25 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu Tren Katliamı'na ilişkin davaya sahip çıkma çağrısı yaptı.

Sosyal medya hesabından yakınları aracılığıyla paylaşım yapan Atalay, şu ifadeleri kullandı:

"Yarın, 29 Şubat 2024 tarihinde, Çorlu Tren Katliamı davasının karar duruşması görülecek.

Bir sosyal cinayetin daha cezasızlıkla sonuçlanmaması ve katliamın gerçek sorumlularının yargılanması için kamuoyunu yarın 09:00'da Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşecek bu davada yakınlarını kaybeden ailelerin yanında olmaya ve bu davaya sahip çıkmaya davet ediyorum.

7 yıl önce yaşanan bu katliamın sorumlularının hesap vermesi için hep birlikte sesimizi daha da yükseltmeliyiz.

Unutmayalım, bu sadece bir dava değil, aynı zamanda bir vicdan meselesidir.

Çorlu'da yaşanan bu acının tekrarlanmaması için adaletin tecelli etmesi şarttır."