Çorlu’da 5 bin 600 ot balyası alev alev yandı

Tekirdağ Çorlu’da bir arazide istiflenmiş 5 bin 600 civarında ot balyası alev alev yanarak küle döndü.

Çorlu ilçesi Zafer Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerindeki bir arazide istiflenmiş besicilikle uğraşan vatandaşlara ait ot balyaları, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve belediye su tankeri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, alev alev yanan balyalarını söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Yangın saatler sonra yapılan müdahale sonrası tamamen söndürüldü. Yanan yaklaşık 5 bin 600 ot balyası kullanılamaz hale geldi.

Yanan balyaların tanesinin 200 lira olduğu ifade edildi. Balya sahipleri, büyük çaplı maddi zarara uğradıklarını ifade etti.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için polis tarafından inceleme başlatıldı.