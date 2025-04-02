Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Çorlu’da kavga: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 02.04.2025 17:06
  • Giriş: 02.04.2025 17:06
  • Güncelleme: 02.04.2025 17:06
Kaynak: İHA
Çorlu’da kavga: 1 yaralı

Tekirdağ Çorlu’da çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, Şeyh Sinan Mahallesi Kumyol Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu şahıslar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada yabancı uyruklu 1 şahıs yaralandı. Yaralı şahıs, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol