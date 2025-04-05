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Çorlu’da motosikletli vatandaşa şiddet: 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tekirdağ Valiliği, Çorlu ilçesinde polislerin motosikletli bir vatandaşa uyguladığı şiddet olayıyla 2 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Güncel
  • 05.04.2025 22:47
  • Giriş: 05.04.2025 22:47
  • Güncelleme: 05.04.2025 22:50
Kaynak: İHA
Çorlu’da motosikletli vatandaşa şiddet: 2 polis görevden uzaklaştırıldı
İHA

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde motosikletli bir vatandaşla polisler arasında yaşanan ve vatandaş kamerasına yansıyan şiddet görüntülerinin ardından 2 polis görevden uzaklaştırıldı.

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "5 Nisan 2025 günü Çorlu ilçemizde motosikletli bir sürücüye yönelik meydana gelen olayda polise yakışmayan tutum ve davranışta bulunan 2 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğünden müfettiş talep edilmiş, ayrıca polisler hakkında idari ve adli süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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