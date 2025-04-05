Çorlu’da motosikletli vatandaşa şiddet: 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde motosikletli bir vatandaşla polisler arasında yaşanan ve vatandaş kamerasına yansıyan şiddet görüntülerinin ardından 2 polis görevden uzaklaştırıldı.

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "5 Nisan 2025 günü Çorlu ilçemizde motosikletli bir sürücüye yönelik meydana gelen olayda polise yakışmayan tutum ve davranışta bulunan 2 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğünden müfettiş talep edilmiş, ayrıca polisler hakkında idari ve adli süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.