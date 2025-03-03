Çorlu’da otomobille çarpışan elektrikli bisikletli yaralandı

Tekirdağ Çorlu’da otomobil ile elektrikli bisikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Balkız Sokak ile Pir Sultan Caddesi yol ayrımında meydana geldi. Pir Sultan Caddesi’nde seyreden M.G. idaresindeki otomobil ile Balkız Sokak’ta ilerleyen B.T.’nin kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı.

Kaza sonrası devrilen elektrik bisikletin sürücüsü B.T. yaralandı. Yaralı vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.